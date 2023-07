Fotos: Mel Maia está grávida? Atriz surge com barrigão

Mel Maia gerou um burburinho na web ao aparecer com uma barriga de grávida em seus stories. Ao contrário do que imaginaram alguns internautas, a atriz não está esperando um filho. A carioca está usando a barriga falsa para as gravações da novela "Vai na Fé", na qual sua personagem engravidou.

É verdade que a Mel Maia está grávida?

A atriz Mel Maia publicou uma foto usando uma barriga falsa e um sutiã de enchimento durante as gravações de Vai na Fé. Nos stories, a artista afirmou que "essa vida não é para ela". "Não é pra mim, mesmo. E detalhe: eles não botam só a barriga, eles botam um sutiã que bota o peito pra cima pra fingir que eu estou ‘tetuda’, sendo que eu sou zero peito", relatou.

Em dezembro de 2022, a famosa contou que colocou o método contraceptivo DIU após receber a previsão de uma vidente que ela iria engravidar em breve. "Lene Sensitiva, babys aqui não", escreveu em seus stories.

Em Vai na Fé, Guiga, personagem interpretada por Mel Maia, finge que está grávida de Yuri (Jean Paulo Campos) apenas para manter o garoto por perto. No entanto, a mimada acaba descobrindo que está mesmo esperando um filho do rapaz.

A jovem passa mal e faz um teste de gravidez. Diante da situação, ela é obrigada a contar a verdade para o estudante. “Não entendi. É óbvio que ia dar positivo, Guiga. Você está grávida desde o ano passado”, diz Yuri sobre o resultado do teste.

“Na verdade, certeza, certeza mesmo, eu só fui ter agora”, revela ela. Revoltado ao saber que a patricinha mentiu, Yuri coloca um fim no namoro.

A gravidez ainda vai render mais confusões entre eles. Depois de fazer a influencer perder vários patrocinadores durante a transmissão ao vivo do chá revelação, Yuri dirá que conseguiu um novo contrato para a mãe de seu filho em cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira, 6.

No entanto, a patricinha descobre que o novo patrocinador na verdade é uma fraude, e até a polícia e o advogado Ben (Samuel de Assis) estarão envolvidos. Diante do imbróglio com a empresa farsante, os dois vão precisar gravar um vídeo se retratando com os milhares de seguidores de Guiga.

Mel e MC Daniel terminaram?

MC Daniel confirmou o término do namoro com Mel Maia em 12 de junho, alguns dias depois de rumores que os dois haviam colocado um ponto final na relação surgiram na web. A separação também rendeu uma briga pública entre o cantor e o jornalista Léo Dias, que o acusou de ter traído a ex-namorada.

No entanto, os dois foram vistos juntos algumas vezes após o término. Em 4 de julho, a atriz e o cantor estavam juntos no estacionamento de um condomínio residencial e foram filmados por um morador, que enviou o vídeo para uma página de fofoca. “Andando no condomínio e, do nada, vejo a Mel Maia e MC Daniel juntos. Nem sabia que eles tinham voltado. Acho que vou vender para o site de fofocas”, disse o responsável pelo flagra.

Os dois já haviam sido flagrados curtindo uma praia no Rio de Janeiro, no final de junho. No entanto, eles não estavam sozinhos, mas acompanhados de um grupo de amigos.

Mel Maia e MC Daniel declararam que continuaram sendo amigos. A intérprete de Guiga em Vai na Fé até publicou um vídeo onde o cantor mostra para ela todas as cantadas que recebeu enquanto os dois namoravam. “Eu e meu best que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas”, disse.

