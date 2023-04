Mel Maia já namorou Mc Cabelinho?

Mel Maia e Mc Cabelinho interpretam Guiga e Hugo em Vai na Fé, personagens que se envolveram recentemente na novela. A atriz namora atualmente Mc Daniel, enquanto o cantor está em um relacionamento com Bella Campos, que vive Jenifer na mesma trama. Mas, em 2022, houve boatos de que os dois teriam vivido um breve affair quando ainda estavam solteiros.

Tudo começou quando Mel Maia apareceu de surpresa em uma live feita por Mc Cabelinho em sua página no Instagram. Eles também apareceram juntos em outras ocasiões nas redes sociais, tornando os rumores ainda mais fortes.

Os boatos levantaram uma polêmica na web, já que na época Mel Maia tinha apenas 17 anos, enquanto Cabelinho estava com 25. À época, a atriz foi a público e através do Instagram para negar o romance: "parece até que vocês não estão vivendo nos dias de hoje, parece que voltaram para a caretice. Eu não namoro ninguém, gente, e está tudo bem". Desde então, ambos não apareceram mais juntos publicamente.

Atualmente, Mel Maia namora Mc Daniel, 22. Já Mc Cabelinho namora Bella Campos, com quem assumiu um relacionamento em outubro de 2022. Os dois se conheceram durante a preparação para a novela Vai na Fé e também não perdem a oportunidade de postar declarações apaixonadas nas redes sociais.

VEJA TAMBÉM: Quem é o namorado de Mel Maia?

Mel Maia e Mc Cabelinho na novela das 7

O assunto voltou à tona com cenas da novela Vai na Fé, na qual Guiga e Hugo, personagens dos atores, se beijam durante uma festa e despertaram a fúria de Kate (Clara Moneke). Quem também está presente no momento é Bella Campos, atual namorada do cantor e ator.

Na web, o público não perdeu a oportunidade de comentar a cena. "Não sei pq a cena do Hugo ficando com a Guiga tá sendo tão falada, se existe profissionalismo nenhum dos dois sentiram nada durante a gravação, a Mel maia e o cabelinho terem ficado fora da novela é realmente uma coincidência, mas parem de falar como se houvesse um grande problema", escreveu uma internauta.

"O Cabelinho tendo que fazer uma cena como Hugo dando em cima da Guiga que coincidentemente é a Mel Maia e na vida real eles já ficaram", publicou outra. "O Hugo (Cabelinho) beijar a Guiga (Mel Maia) é sacanagem kkkkkkkkkkkk que loucura", escreveu mais um fã. "Gente o mais interessante nessa cena é q a Mel Maia já ficou com o cabelinho e agora tá aí tascando um beijo na frente da atual namorada do cara, vulgo Bela Campos. Adoooooro o profissionalismo dos envolvidos."

Reveja a cena e os comentários dos internautas:

🚨VEJA: Mel Maia beijando o MC Cabelinho na frente da Bella Campos em #VaiNaFé pic.twitter.com/KEDGHnHiQP — CHOQUEI (@choquei) April 4, 2023

n sei pq a cena do hugo ficando com a guiga tá sendo tão falada, se existe profissionalismo nenhum dos dois sentiram nada durante a gravação, a mel maia e o cabelinho terem ficado fora da novela é realmente uma coincidência, mas parem de falar como se houvesse um grande problema — mand (@mxndwq) April 4, 2023

o cabelinho tendo que fazer uma cena como hugo dando em cima da guiga que coincidentemente é a mel maia e na vida real eles já ficaram 🗣️🗣️ #VaiNaFe — vira-lata caramelo (@xbxdmxri) April 1, 2023

o cabelinho tendo que fazer uma cena como hugo dando em cima da guiga que coincidentemente é a mel maia e na vida real eles já ficaram 🗣️🗣️ #VaiNaFe — vira-lata caramelo (@xbxdmxri) April 1, 2023

Gente o mais interessante nessa cena é q a Mel Maia já ficou com o cabelinho e agora tá aí tascando um beijo na frente da atual namorada do cara, vulgo Bela Campos. Adoooooro o profissionalismo dos envolvidos.. #VaiNaFe — . (@lanadelmengo) April 3, 2023

VEJA: Quando lança Besouro Azul em 2023