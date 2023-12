30 melhores frases de Zeca Pagodinho sobre cerveja, amor e fé

Um dos cantores mais famosos do Brasil, Zeca Pagodinho tem dezenas de frases icônicas que podem ser ouvidas em seu longo repertório musical, fazendo parte há décadas do imaginário de quem é fã de samba. Os versos cantados pelo artista falam muito de amor, mas também de bebida e outros temas. Confira uma seleção das melhores para usar nas redes sociais.

Frases de Zeca Pagodinho sobre amor

Embora muitas de suas músicas tenham um tom bem-humorado, várias letras de Zeca Pagodinho falam de amor, não apenas o correspondido, mas também sobre aqueles que deram errado. Seja na alegria ou na sofrência, sempre há uma frase do artista para todos os momentos.

1 - "Esta paixão entre nós dois é coisa lá Deus. Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus".

2 - "Como negar essa linda emoção, que tanto bem fez pro meu coração, a minha paixão adormecida".

3 - "Teu olhar, uma luz que clareia meu caminho, tal qual lua cheia".

4 - "Quem deu amor, quem se entregou, não merecia uma partida sem deixar explicação".

5 - "Vou refazer minha vida, mudar o meu telefone, cicatrizar a ferida, tirar o seu sobrenome, o que restou de nós dois".

6 - "Sou daqueles: melhor só do que mal acompanhado".

7 - "Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade!"

8 - "O amor é assim. Nem sempre são flores, tem seus dissabores, mas não chega ao fim".

9 - "Sem você, minha felicidade morreria de tanto penar".

10 - "Queria felicidade, não pra me apaixonar, por medo desse amor bonito, me fazer chorar".

Frases sobre bebida e estilo de vida

Que Zeca Pagodinho é fã de uma cervejinha, todo mundo sabe. O cantor inclui várias frases em suas músicas sobre beber, fumar, entre outras que falam sobre seu estilo de vida, sempre muito leve e descontraída.

1 - "Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo o que eu consumo com o suor do meu emprego".

2 - "A cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem. Mas o homem que foge dos seus inimigos é um covarde".

3 - "Eu estou descontraído, não que eu tenha bebido, nem que eu tenha fumado para falar de vida alheia. Mas, digo sinceramente, na vida, a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia".

4 - "No começo, eu não podia beber nada. Agora já posso tomar uma, duas. Até o verão já estarei bebendo no ritmo de antes".

5 - "Eu não masco fumo, nem passo ele nos dentes. Eu só fumo... fumo do meu cachimbo, minha gente".

6 - "Ninguém merece sofrer, ninguém merece. E nem ficar com você. Ninguém merece acordar sempre com o mesmo sermão, ninguém merece aturar o mau humor do teu cão. Ninguém merece. Me proíbe de fumar, de beber".

7 - "Fui no pagode acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja, sobrou pra mim o bagaço da laranja".

Frases de Zeca Pagodinho sobre fé

O cantor também fala muito sobre fé em suas músicas. Zeca Pagodinho crê em Deus, mas, ao ser questionado sobre sua religião, o artista não se limita a uma só. "Eu sei o Salmo 91 de cor, tá bom? Sou evangélico, sou umbandista. Acho que sou tudo. Se falar em Deus, estou aí", disse em trecho do livro "Zeca Pagodinho, religiões e subúrbio: uma pesquisa" (2021), escrito pelo jornalista Carlos Monteiro.

1 - "Eu vou botar teu nome na macumba, vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar".

2 - "Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, um devoto dessa imensa legião de Jorge. Eu sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre".

3 - "Nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê. Valei-me, meu pai, atotô, Obaluaê".

4 - "Essa vontade de quem vai vencer na vida, eu tô com Deus e sei que Deus está contigo".

5 - "Pra ganhar seu amor fiz mandinga, fui à ginga de um bom capoeira, dei rasteira na sua emoção, com o seu coração fiz zoeira".

6 - "Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu".

7 - "Pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, abaixo de Deus só ficou você".

8 - "Sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça e firmo ponto sim senhor".

9 - "Deus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a virgem Maria, minha mãe".

10 - "Eu tenho um santo, padroeiro, poderoso, que é meu pai Ogum".

11 - "Minha fama ninguém tira, só se Deus mandar tirar".

12 - "Dei um pulo na macumba, fui saber da quizumba bolei na demanda, cantei pra Calunga, baixei a muamba, saravei a banda, meu corpo fechei Iaiá, eu fiz tudo certinho deitei para o santo, raspei, catulei me deixa de lado, cão excomungado eu tô abençoado, eu tô dentro da lei, ô Iaiá".

13 - "Aumentei minha fé em Cristo, sou bem-quisto por todo mundo".

