36 melhores frases de Rita Lee para status

Uma das maiores cantoras do país, a ídola do rock brasileiro sempre será lembrada pelo público - e não só na música. As contribuições de Rita Lee vão além, com contribuições no feminismo e em diversas pautas fazem parte do legado da artista, que se foi aos 75 anos de idade. Entre momentos engraçados, reflexivos ou de pura emoção, relembre as frases de Rita Lee.

Frases de Rita Lee no Twitter | frases de Rita Lee para status

Criativa e sem papas na língua, diversos comentários da famosa no Twitter são alvos de memes até hoje. A artista viralizou várias vezes na rede social com frases icônicas.

1 - "E eu lá sou mulher de fazer back up? Perdi tudo, foda-se eu."

2 - "Eu não estou drogada, eu sou a droga."

3 - "Eu não sou louca! Estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso."

4 - "Vou dar unfollow em mim, tô muito chata, só falo besteira e cansei de ver minha cara no espelho."

5 - "A dor mostra quem a gente realmente é. Eu sou uma viadona."

6 - "Você não precisa me entender, basta me amar. Se não me amar, basta me aceitar. Se não me aceitar, dá unfollow e não se fala mais nisso."

7 - "Já disse e repito: não me levem a sério, sou falsa, manipuladora, mentirosa e filha da puta. Escrevo o que vem na cabeça, só futilidades."

8 - "Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me fudendo para o que dizem. A vida é curta, e eu grossa."

9 - "Peguem seus otimismos e suma de perto de mim. Hoje eu tô em crise."

10 - "Gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu."

Frases de músicas de Rita Lee | frases de Rita Lee para status

Uma das maiores compositoras e cantoras do país, a rockeira lançou diversas canções que mexem com os sentimentos do público.

1 - "Não dá pra ficar imune ao teu amor" - Lança Perfume

2 - "Sexo é imaginação, fantasia; amor é prosa, sexo é poesia" - Amor e Sexo

3 - "O amor nos torna patético" - Amor e Sexo

4 - "Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você" - Reza

5 - "Eu sou neném, só sossego com beijinho" - Lança Perfume

6 - "Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais" - Saúde

7 - "Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz" - Todas as Mulheres do Mundo

8 - "Sou mais macho que muito homem" - Pagu

9 - "No ar que eu respiro eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou, agora só falta você" - Agora só falta você

10 - "A noite é uma criança distraída" - Coisas da Vida

11 - "Sexo frágil não foge à luta" - Cor de Rosa Choque

12 - "No fim da avenida existe uma chance, uma sorte, uma nova saída" - Coisas da Vida

13 - "Desculpe o auê, eu não queria magoar você" - Desculpe o Auê

14 - "Nosso amor vale tanto, por você vou roubar os anéis de Saturno" - Desculpe o Auê

15 - "Mas o que eu gosto é de andar na beira do abismo" - Eu e meu gato

Frases de Rita Lee sobre envelhecer

Sem tabus, a cantora Rita Lee não se importava de falar sobre a passagem do tempo e o natural envelhecimento do corpo humano.

1 - "Tem duas maneiras de você envelhecer. Ou você segue o caminho das peruas ou das feiticeiras. As peruas perseguem a fonte da juventude e o grande inimigo delas é o tempo. Já as feiticeiras, o maior aliado delas é o tempo."

2 - "Agora é hora de você ter acesso ao arquivo das feiticeiras e você só tem isso depois dos quarenta."

3 - "Não há de ficar procurando plástica, a fonte da juventude não está aí."

4 - "É uma prisão, uma loucura (tabu sobre menopausa)"

5 - "Envelhecer não é para maricas."

6 - "Dizer que a idade está na cabeça é debochar da minha coluna vertebral."

7 - "Nada contra quem apela a botoxes e plásticas, mas eu 'garrei' carinho nas minhas rugas, pelancas e cabelos brancos, essa é a minha old new face."

Frases feministas | frases de Rita Lee para status

Quem poderia representar melhor o movimento do que Rita Lee? A rockeira viveu de forma livre, como queria e não cedeu aos críticos.

1 - "Nunca pensei que o que fiz durante 50 anos fosse o que se chama feminismo: eu ligava o foda-se e entrava decidida no mundinho considerado masculino, cantando sobre o que me desse na telha."

2 - "Eu sempre gostei de rock pesado e era difícil naquela época. Hoje vejo várias garotas liderando bandas. Eu era convidada a tocar só pandeiro, machismo puro. Roqueiro radical tem que ter culhão."

3 - "Nunca carreguei bandeira de feminismo. Eu era a única menina roqueira no meio de um clube só de bolinhas, cujo mantra era: para fazer rock tem que ter culhão. Eu fui lá com meu útero e meus ovários e me senti uma igual, gostassem eles ou não."

4 - "Sou do tempo em que o feminismo era queimar sutiã no meio da rua, e eu nunca tive peito suficiente para sequer usar sutiã. Talvez eu seja uma feminista gauche."

