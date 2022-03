Vídeo de Gabi Martins sambando vira meme; cantora se pronuncia

Um vídeo de Gabi Martins sambando durante os ensaios da escola de samba Unidos de Vila Isabel viralizou nas redes sociais na última semana e rendeu muitas críticas à cantora. Na filmagem, a loira rebola e faz passos que mais se assemelham ao funk do que ao samba. Nesta quarta, 23 de março, a ex-BBB se pronunciou sobre o julgamento que recebeu dos internautas.

Vídeo de Gabi Martins sambando vira meme

Logo que o vídeo da cantora sertaneja viralizou, Solange Gomes, ex-musa da banheira do Gugu, foi uma das primeiras a criticar publicamente a loira. A veterana, que já foi rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo e da Unidos do Porto da Pedra, além de ter sido musa Imperador do Ipiranga, não poupou a iniciante: “Gente, a Gabi Martins… É para sambar em frente ao tripé. Ela estava do lado ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus. Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios, Carnaval é coisa séria”

Gabi Martins, que ocupa a posição de Musa da Vila Isabel, respondeu às críticas da ex-Fazenda por meio dos comentários de uma página de fofoca no Instagram. “Quando me propus estrear em uma escola de samba no Carnaval, eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios, doação. É o que tenho feito. A cada ensaio na quadra, a cada agenda oficial da escola é um novo aprendizado. É que bom que estou tendo oportunidade de aprender com os melhores”, disse a voz de ‘Recaidinha’. A ex-BBB também agradeceu aos componentes da escola, incluindo Sabrina Sato, a quem chamou de ‘inspiração’, e disse que continua se empenhando para entregar o seu melhor.

Veja o vídeo de Gabi Martins sambando:

Cantora segue recebendo críticas

A polêmica não para por aí. Na tarde de terça, Gabi repostou uma publicação de uma integrante da escola de samba e chamou atenção pela legenda da foto. “Não importa se você sabe ou não sambar, seja bem-vinda à família Vila Isabel”, escreveu a mulher. A loira agradeceu: “E esse carinho que eu amo”.

O post mais uma vez repercutiu nas redes sociais. Internautas não perderam a chance de perguntar se a autora da publicação era “fã ou hater” de Gabi e que a ex-BBB havia “deixado o samba morrer”. Mais uma vez, a musa da Vila Isabel se pronunciou. “Gente eu achei ela fofa kkkkk a comunidade me acolheu com muito carinho! E eu sei que não sou boa ainda mas prometo dar o meu melhor pra minha escola. Prometo fazer as pazes com a Alcione kkk não posso deixar o samba morrer hahah mas tô aqui pra evoluir”, escreveu a cantora. Ela também disse que vai ficar por um tempo no Rio de Janeiro para ensaiar e dar o seu melhor.

Sem citar a polêmica, Gabi fez um desabafo no Twitter hoje. Os internautas acreditam que ela esteja se referindo aos últimos acontecimentos. “Caramba, é cada decepção. Cansada de tomar nas costas. Meu Deus”, escreveu.

“Eu sei que eu sou forte mas as vezes é f*da viu! Sempre vem de quem a gente menos espera . Eu to cansada de ser boa”, continuou. A ex-BBB finalizou as postagens ao dizer que não espera mais nada de ninguém.

+ Fortuna de Anitta: quanto a cantora de ‘Envolver’ tem na conta?