Fortuna de Anitta: quanto a cantora de ‘Envolver’ tem na conta?

Anitta é uma das artistas mais famosas do país e acumula uma grande fortuna ao longo de sua carreira. A carioca começou a cantar há mais de dez anos, mas foi em 2013 que ela ganhou projeção nacional com o hit ‘Show das Poderosas’. O patrimônio da voz de ‘Envolver’ foi revelado em maio de 2021 pela Forbes México.

Qual o valor da fortuna de Anitta?

O patrimônio de Anitta está estimado em cerca de U$100 milhões, aproximadamente R$491 milhões na cotação atual. A carreira da carioca começou a decolar há dez anos. Antes conhecida como MC Anitta, ainda em Honório Gurgel, periferia do Rio de Janeiro, subia aos palcos da Furacão 2000 e se apresentava em bailes funks nas comunidades da cidade em que cresceu. Na época, suas canções mais conhecidas eram ‘Fica Só Olhando’ e ‘Eu Vou Ficar’.

Foi em 2013 que a vida de Anitta mudou de uma vez por todas. Em 19 de abril daquele ano, lançou Show das Poderosas, canção que rapidamente foi sucesso em todo o país.

O primeiro álbum de estúdio, autointitulado, fez sucesso com as faixas ‘Menina Má’ e ‘Meiga e abusada’. No ano seguinte, os brasileiros aprenderam a fazer o ‘quadradinho’, passo criado pela poderosa, com a música ‘Movimento da sanfoninha’.

2015 foi o ano em que Anitta lançou o álbum ‘Bang’. A faixa com o mesmo álbum do CD acumula mais de 418 milhões de visualizações no YouTube e a coreografia do clipe foi muito dançada nas pistas de todo o Brasil.

Outros sucessos de famosa foram ‘Deixa Ele Sofrer’, ‘Essa Mina É Louca’, ‘Vai Malandra’ e ‘Loka’. Em 2017, deu o pontapé inicial para sua carreira internacional. Nos últimos cinco anos, fez colaborações musicais com Maluma, Madonna, Cardi B, Da Baby, Iggy Azalea, entre outros.

Envolver entra para o top 5 do Spotify Global

A carreira internacional de Anitta tem crescido nos últimos anos. Em 2021, a carioca participou do MET Gala, um dos mais famosos eventos de moda do planeta, gravou uma participação exibida no intervalo do VMA e esteve no programa de entrevistas de Jimmy Fallon.

Agora, a cantora atinge um novo patamar. ‘Envolver’, canção solo lançada por ela em novembro do ano passado, viralizou recentemente no TikTok. Já são mais de 450 mil vídeos postados na plataforma de pessoas reproduzindo o ‘Envolver challenge’. Até mesmo celebridades como Gil do Vigor, Ana Maria Braga, Silvero Pereira e Tatá Werneck fizeram o passinho.

O desafio impulsionou a música no Spotify, maior plataforma de streaming do mundo. Nesta terça (22), Envolver ocupa a quinta posição no ranking global das músicas mais tocadas, um feito inédito para um artista brasileiro.

Nas redes sociais, a poderosa relembrou a trajetória na indústria internacional e comemorou o resultado. “Eu não gosto de gráficos e números porque sei o quão difícil é o desafio que decidi enfrentar na minha vida …cantar em tantas línguas… começar tudo de novo do zero depois de já ter passado por todo o processo de ser grande no meu imenso país… tentar quebrar as regras e os muros para mostrar que meu país não é IMPOSSÍVEL para os brasileiros (como estamos muito acostumados a ouvir)”, escreveu a carioca.

“Estou feliz e grata por sermos os 10 melhores do mundo. Se eu atingir isso de novo, ficarei feliz, se não atingir, serei feliz mesmo assim. Para todo sempre”, finalizou.