Gabi Martins sobre Tierry: ‘ele se apaixonou sem nem me beijar’

Gabi Martins e Tierry estão namorando e compartilharam um detalhe do novo relacionamento nas redes sociais. Ao responderem a um “quiz de casal” nos Stories do Instagram, revelaram que foi ele quem declarou seu sentimento primeiro.

O que Gabi Martins e Tierry revelaram sobre o namoro?

A ex-BBB e o cantor se depararam com a pergunta: “quem falou ‘eu te amo’ primeiro?”. Ela respondeu rapidamente: “Ele. Ele se apaixonou primeiro sem nem me beijar”.

O casal passou o fim de ano em Morro de São Paulo e Fernando de Noronha. Depois, assumiu oficialmente o namoro com publicações no Instagram. Que seja leve, seja intenso , com muitas risadas … eu aceito dividir minha loucura com a sua. Agora oficialmente eu perdi minha postura de bandida má”, escreveu Gabi Martins. “She said YES. A tal da felicidade que chama né?”, disse Tierry.

Uma das imagens mostra a mão de Gabi Martins com a aliança, ao lado das flores que ganhou. Nos Stories, perguntaram se ela gravou o momento do pedido e a resposta foi “não”. “Foi algo nosso. Ele pediu para os meus pais também.”

Enquanto conversava com os seguidores no Instagram, o cantor de ‘Volta Desgramada [Rita]’ falou sobre morar com a ex-BBB. “Vontade a gente tem. Mas ela deixou claro que só vai morar com alguém quando casar. Mas a gente vai morar na mesma cidade, vamos ver. Vai esquecendo uma escova, uma peça de roupa… de repente!”, brincou ele.

Relembre o começo da relação entre os cantores

Em entrevista a Léo Dias, para o Metrópolis, Gabi Martins e Tierry falaram sobre o início da relação. Sem querer compromisso de cara com o cantor, a mineira disse que deu um “fora” no namorado quando se declarou. “É muita confusão, é muito problema. Quando ele se declarou para mim em Goiânia, eu não sabia se ele tinha se separado ainda ou não. Estava muito recente. Naquele momento, eu rejeitei. Falei: ‘Não quero. Fala com a Lorena, sua ex-mulher. Não quero confusão na minha’”, explicou.

Quando se conheceram, o cantor estava saindo de um casamento de nove anos. “O que aconteceu comigo foi um desgaste”, explicou ele. “Não há vítimas nem vilões”, afirmou ele, já se desviando das acusações de ter traído a ex com Gabi.

Além disso, o relacionamento dos dois começou com uma política. Segundo a cantora, vazaram falsos prints de conversas dos dois. “Foi muito cruel. Pegaram o Instagram da minha mãe e hackearam”, lembrou ela. Então, lançaram a música ‘Prints’, em que falaram do que aconteceu com eles. A composição da dupla está no primeiro DVD de Gabi.