Geisy Arruda compartilha rotina de treinos e surpreende web com foto

Nesta quinta-feira (05), Geisy Arruda resolveu compartilhar com seus seguidores do Instagram a sua rotina de treinos. Os internautas ficaram surpresos com o clique publicado e fizeram muitos comentários enaltecendo a beleza da influenciadora.

“Bom dia! Se não for pra usar máscara combinando , eu nem treino”, escreveu Geisy Arruda na publicação compartilhada. Na foto é possível observar a jovem influenciadora deitada em um aparelho de musculação, possivelmente em alguma academia. Geisy não deixou de afirmar que o treino foi difícil, afinal, fazia meses que ela não se exercitava . “Depois de meses parada, tá difícil pegar o ritmo, porém, bora”, afirmou.

A publicação, em questão de poucos minutos, rapidamente viralizou e se encheu de comentários. Muitos dos seguidores não deixaram de elogiar Geisy Arruda por sua beleza. Outros, ressaltaram que todo esforço realizado valerá a pena. Isso devido ao fato de que, segundo o seguidor, a musculação fortaleceria ainda mais os músculos definidos de Geisy.

Até o momento, o clique de Geisy Arruda atingiu mais de 32 mil curtidas. Veja abaixo a foto da influenciadora digital que está dando o que falar na web.

De onde vem o sucesso de Geisy Arruda?

Geisy Arruda ficou conhecida em todo o Brasil após protagonizar uma grande polêmica dentro de uma das universidades particulares em São Paulo. A jovem foi humilhada dentro do local de estudo por estar vestindo um vestido que, segundo os agressores, não era adequado para o ambiente.

Logo após o episódio, Geisy viu a grande oportunidade de se destacar na mídia. Sendo assim ela criou sua própria marca de roupas e virou empresária. Além disso, hoje, também ganha dinheiro como influenciadora digital no Instagram.