Glória Maria tinha irmãos? Quem vai cuidar das filhas da jornalista

Glória Maria deixou duas filhas, Maria e Laura, adotadas por ela em 2009. Após a morte da jornalista na última quinta-feira, 2, levantou-se a dúvida sobre quem ficaria responsável pelas meninas, que tem 15 e 14 anos e precisam de um responsável por elas.

Glória Maria sempre foi extremamente reservada em relação a sua vida pessoal - a jornalista não divulgava nem a sua idade. Ela também só revelou que foi casada no papel vinte anos depois da união.

A repórter nunca falou abertamente sobre irmãos. O que sabemos é que a mãe da global era Edna Matta, que faleceu aos 89 anos, em fevereiro de 2020.

Quem vai ficar com a guarda das filhas de Glória Maria?

Os padrinhos de Maria e Laura, Julia Azevedo, Bruno Astuto e Caio Nabuco, serão os responsáveis pelas meninas, de acordo com informações da revista Veja. A jornalista deixou tudo pronto para os futuros das jovens após o avanço das metástases cerebrais, que causaram sua morte aos 73 anos.

O padrinho de Maria, a mais velha, é o jornalista Bruno Astuto. Ele é conhecido por ser uma grande referência no mundo da moda e já escreveu para revistas como Vogue e Isto É, além de ter feito parte do Mais Você, com Ana Maria Braga, com um quadro sobre etiqueta de luxo.

O jornalista postou uma homenagem para Glória Maria em sua página no Instagram após a morte da apresentadora. "Como encontrar palavras para o indizível, para este buraco gigantesco que você deixa no meu coração? Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo", escreveu.

Maria também tem como padrinho de crisma Caio Nabuco. O amigo próximo de Glória mantém um perfil trancado no Instagram apenas para famílias e amigos.

Laura, a mais nova, tem como madrinha Julia Azevedo. Apenas os três visitaram a jornalista em seus últimos momentos de vida, que já estava bastante reclusa após o avanço das metástases cerebrais.

Em entrevista ao jornal O Globo, a jornalista já havia declarada que o futuro das filhas estava encaminhado. "Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Astuto (@brunoastuto)

