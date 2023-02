Velório de Glória Maria será aberto ao público? Veja detalhes

A jornalista Glória Maria faleceu nesta quinta-feira, 2, após três anos de batalha contra o câncer. O velório da comunicadora será restrito aos familiares e amigos próximos da comunicadora, conforme informado pela Globo ao UOL. A famosa tinha mais de 50 anos de carreira na emissora, e deixou duas filhas adolescentes.

Quando será o velório de Glória Maria?

O velório de Glória Maria será na manhã desta sexta, 3, fechado para familiares e amigos da apresentadora, conforme informações do colunista Lucas Pasin, do UOL. "A Globo informa que a cerimônia será íntima, reservada à família e amigos próximos", diz a nota. O local também não será divulgado.

O corpo da apresentadora deixou o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde ela estava internada, por volta das 12h25 de hoje, sob aplausos de admiradores que passaram pelo local.

Glória Maria lutava contra o câncer desde 2019. A comunicadora descobriu um tumor no pulmão, tratado com êxito através de imunoterapia, e metástases cerebrais, e teve que passar por uma cirurgia, também bem-sucedida inicialmente.

No entanto, em 2022, novas metástases surgiram no cérebro de apresentadora, fazendo com que ela iniciasse um novo tratamento. Conforme informado pela nota divulgada pela Rede Globo, os procedimentos deixaram de fazer efeito nos últimos dias.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, comunicou a emissora à imprensa.

Glória Maria deixou duas filhas, Laura, de 15 anos, e Maria, 14, adotadas por ela em 2009 durante uma viagem à Bahia.

A jornalista sempre fez mistério sobre sua idade e nunca a revelou publicamente. Em 2021, ao ser questionada durante uma entrevista ao podcast de Mano Brown, a repórter afirmou que "divulgar a sua idade não faz parte de seus interesses".

A jornalista também era muito discreta em relação a sua vida pessoal. Foi apenas em 2017 que ela revelou que foi casada no papel - a informação só veio a público vinte anos depois da união com o francês Eric Auguin, com quem manteve um relacionamento por oito anos.

Primeira repórter negra de destaque da televisão brasileira, Glória foi pioneira em muitos aspectos. Sua carreira ficou marcada por visitar mais de 160 países enquanto produzia reportagens sobre as mais diferentes culturas e povos, que fizeram sucesso na web.

