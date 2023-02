Glória Maria tinha marido? Jornalista foi casada por 8 anos

Glória Maria é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro e deixará saudade no público. Apesar de sua vida profissional e pessoal despertarem a curiosidade do público, a jornalista sempre tentou manter sua privacidade longe da mídia. Discreta, a famosa até conseguiu esconder um casamento que teve há mais de 20 anos.

Atualmente, Glória Maria estava solteira.

Quem foi o marido da Glória Maria?

A jornalista foi casada no papel por 8 anos com o francês Eric Auguin, informação que se tornou pública em novembro de 2017 - aproximadamente 20 anos após o casamento no civil.

A história foi revelada pela própria Glória Maria, que encontrou a juíza de paz responsável pela cerimônia com o ex e dividiu o momento com os seguidores do Instagram. "Maria Vitoria! A juíza que um dia me casou! Já passou tanto tempo que já dá pra contar! Consegui manter minha vida privada longe de tudo por mais de 20 anos. Passou tanto tempo que não faz mais sentido não falar não acham? Obrigada por ter guardado segredo tanto tempo!", escreveu.

Em entrevista ao O Globo em 2019, ela disse que o relacionamento não deu certo porque ele queria ser pai, enquanto ela não tinha o desejo de ser mãe, e que até tentou engravidar para agradá-lo.

Após o insucesso no tratamento para engravidar, que durou cerca de um ano, o casamento chegou ao fim.

Também em 2019, o jornalista Leonencio Nossa lançou o livro Roberto Marinho - O Poder Está no Ar, em que revelou que Glória Maria teve um relacionamento sério com José Roberto Marinho, filho de Roberto Marinho, que fundou a Rede Globo.

O escritor chegou a detalhas que os dois tinham uma relação séria e chegaram a morar junto. A jornalista não comentou publicamente sobre o assunto.

Fake News - Glória Maria não foi casada com Pedro Bial

Em 2020, o jornalista e apresentador Pedro Bial precisou gravar um vídeo para explicar que os dois nunca foram casados. Parceiros durante uma década no Fantástico, um boato que os dois teriam se relacionado circulou na época e Bial resolveu esclarecer a situação.

"Gente, não sei como é que eu consigo dizer isso a sério, sem rir, mas deixa eu esclarecer que como eu e a Glória Maria apresentamos juntos o Fantástico durante dez anos e a gente brigava muito e convivia muito intimamente, a gente fala que teve um casamento de 10 anos, mas infelizmente gente eu nunca fui casado com aquela deusa", explicou.

"Seria maravilhoso, mas não. Cuidado com esse negócio de internet. Um começa a falar e assim que começam as fake news", completou.