Glória Maria tinha filhos? Jornalista deixou 2 herdeiras

Amada em todo o país, a jornalista Gloria Maria faleceu nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. A famosa havia sido internada no começo de janeiro para continuar mais uma etapa de um tratamento de câncer, que descobriu em 2019. Ela deixa as filhas Maria e Laura.

Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e foi tratada com imunoterapia. Depois, descobriu metástase no cérebro e precisou de cirurgia. Em 2022, ela foi afastada da TV Globo para realizar uma nova fase de tratamento, combatendo novas metástases.

Quantos anos tem as filhas de Gloria Maria?

Maria é a filha mais velha de Gloria Maria e, atualmente, com 15 anos, e Laura de 14 anos. As duas foram adotadas pela jornalista em 2009, em um abrigo de Salvador (BA).

Ainda adolescentes, as meninas não levam uma vida pública. A caçula Laura é mais discreta e tem uma conta fechada no Instagram, com apenas 146 seguidores. Já Maria mostra mais de sua vida pessoal na rede social e conta com 11 mil seguidores por lá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Maria (@gloriamariareal)

Em entrevista ao O Globo em 2018, Glória Maria disse que não pensou em ser mãe durante um longo tempo de sua vida e carreira e que o trabalho era seu "filho".

Durante os dois casamentos que teve, a jornalista disse que foi cobrada pelos maridos para engravidar. Com o primeiro, ela até tentou, mas não conseguiu conceber mesmo com tratamento. "Durou um ano, não rolou e o nosso casamento acabou basicamente por causa disso (...) Fiquei frustrada por ver que o amor dele não era suficiente para superar a falta de um filho", contou.

A jornalista disse que o desejo de ser mãe só foi despertado muitos anos depois. Em 2007, quando viajou para a Índia ela viu muitas crianças carentes de amor e decidiu que queria trabalhar com elas. Algum tempo depois, de volta ao Brasil, foi até um abrigo de Salvador para trabalhar e acabou conhecendo Maria e Laura, que então adotou.

