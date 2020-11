Grammy 2021: Saiba como assistir ao anúncio dos indicados

Depois de muita especulação, os indicados ao Grammy Awards 2021 vão ser revelados nesta terça-feira (24), às 14h. Uma live de uma hora de duração marca o anúncio oficial com os nomes do mundo da música que vão concorrer nas 84 categorias. A premiação está marcada para o dia 31 de janeiro de 2021.

Como assistir ao anúncio dos indicados ao Grammy 2021?

A palavra “Grammy” aparece entre os assuntos mais comentados do Twitter devido à expectativa pela liberação da lista de concorrentes ao prêmio mais badalado do ramo da música. O anúncio ocorrerá por meio de uma transmissão virtual pelo Facebook, Twitter ou site oficial, às 14h (horário de Brasília).

O evento será comandado pelo presidente da Recording Academy, Harvey Mason Jr, junto aos vencedores de edições passadas, incluindo a britânica Dua Lipa, a escocesa Nicola Benedettio e os americanos Pepe Aguilar, Mickey Guyton e Lauren Daigle.

Para concorrer ao Grammy 2021, o artista deve ter lançado músicas ou álbum entre 1° de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020. Também precisa ter feito a inscrição para ser avaliado pela Academia. São 84 categorias, cuja lista completa de indicados será publicada logo após o fim da live do anúncio.

A 63° edição do evento vai ser realizada no dia 31 de janeiro de 2021, “tendo vacina da Covid-19 ou não”, de acordo com o site da premiação.

Quais são os artistas cotados?