Guta Stresser tem filhos? Como está a Bebel de A Grande Família

A intérprete de Bebel em A Grande Família voltou a ser destaque na mídia recentemente e levantou a dúvida se Guta Stresser tem filhos. A atriz é reservada em relação a sua vida pessoal, mas deu um relato emocionante após ser diagnosticada com esclerose múltipla, doença autoimune que ataca o sistema nervoso central.

Guta Stresser tem filhos? Ela é casada?

Guta Stresser não tem filhos. Ela é casada com o músico André Paixão há mais de dez anos, mas o casal não teve crianças. Em 2014, durante uma coletiva sobre o fim do seriado A Grande Família, a atriz falou sobre o desejo de ser mãe. “É algo com o que me identifico porque tenho 41 anos e quero ter filhos, mas não consigo, pela questão da idade”, disse. Hoje, ela está com 49 anos.

Em 2018, ela voltou a falar sobre o assunto. “Eu e meu marido estamos frequentando grupos de adoção para nos habilitarmos a adotar uma criança. Através da adoção, vou realizar meu sonho de ser mãe de forma completa. Quero uma menina porque meu marido já tem um filho. E ela vai ser criada como uma pequena feminista”, disse a atriz em entrevista ao Jornal Extra.

Guta Stresser é diagnosticada com esclerose múltipla

Recentemente, a atriz compartilhou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela contou à revista Veja que foi aterrorizante receber o diagnóstico da doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. “Perdi o chão na mesma hora. Nem sabia direito o que era aquilo, só que afetava o cérebro, e só isso me soou aterrorizante”, disse.

A famosa começou a ter muita perda de memória, até de coisas que tinha acabado de aprender. “Parecia tudo normal até que, durante os ensaios [da Dança dos Famosos], eu passava a coreografia e, quando terminava, não lembrava de mais nada, nada mesmo. Não entendia o motivo, sempre tive facilidade para essas coisas”, revelou. Aos poucos, ela começou a esquecer palavras básicas, além de sentir dores musculares se ficasse duas horas parada assistindo televisão.

O remédio que a atriz está tomando é caro, mas ela consegue de graça pelo SUS. Além da medicação, ela também contou que tem pratica yoga, mudou a alimentação e faz todo tipo de exercício para o cérebro.

Depois da revelação do diagnóstico, ela fez alguns stories falando sobre a doença. “Recentemente eu abri meu diagnóstico da esclerose múltipla, a EM tem dessas coisas. Apesar de eu estar tomando medicamentos, direitinho e tal, tem dias que bate um cansaço e uma fadiga. E eu me lembro quantas vezes na vida eu pensei ‘nossa, como eu sou preguiçosa às vezes’. E já era a esclerose. Então, hoje, tenho tanta paciência comigo”, disse. A atriz disse que gostaria de estar contando histórias animadas nas redes, mas não estava em um dia muito bom.

Por onde anda Guta Stresser?

Guta Stresser ganhou projeção nacional ao interpretar Bebel em A Grande Família, entre 2001 e 2014. A atriz trabalhou por treze anos na série de sucesso da Rede Globo.

Depois, ela interpretou Cândida no seriado Amorteamo, em 2015, e também de Mister Brau, em 2016. Seu último papel na emissora foi em 2018, quando interpretou Rosália em Malhação: Vidas Brasileiras. Stresser foi participante da Dança dos Famosos em 2020, sendo esse sua última aparição na Globo.

Ela continuou se dedicando ao cinema. Ela esteve no longa-metragem Valentina, que estreou em 2021, no papel de Márcia. A atriz tem mais de dez filmes no currículo, incluindo A Grande Família – O Filme (2007), Ninguém Entra, Ninguém Sai (2017), Antes que eu me Esqueça (2018) e Missão Cupido (2021).

