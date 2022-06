Bruna Marquezine antes e depois: a evolução da atriz

Bruna Marquezine ficou conhecida ao interpretar Salete na novela Mulheres Apaixonadas (2003) e desde então se tornou uma das mais famosas atrizes brasileiras. A carioca cresceu diante dos olhos do público e hoje, aos 26 anos, grava seu primeiro filme em Hollywood, Besouro Azul. Veja o antes e depois de Bruna Marquezine e relembre os trabalhos da atriz.

Bruna Marquezine antes e depois: o começo como Salete

Com apenas cinco anos de idade, Bruna Marquezine estrelou um comercial da Polícia Militar de São Paulo. Foi assim que a carreira da artista começou – as imagens foram parar nas mãos de Manoel Carlos e Ricardo Waddington, que a convidaram para participar de Mulheres Apaixonadas.

Com oito anos, ela ganhou projeção nacional ao interpretar Salete, uma menina que sofre nas mãos da avó aproveitadora Inês (Manoelita Lustosa), após perder a mãe Fernanda (Vanessa Gerbelli) em uma troca de tiros no Leblon.

Bruna seguiu participando de outros projetos. No mesmo ano, atuou nos filmes Xuxa Abracadabra (2003) e de Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, em 2004.

América (2005)

Dois anos depois, aos 10 anos, Bruna conquistou mais um papel de destaque em novelas. Ela interpretou Maria Flor em América, uma menina que nasceu cega e é superprotegida pela mãe Islene (Paula Burlamaqui).

A garota cresce rodeada de cuidados, até que consegue conquistar sua independência através de Jatobá (Marcos Frota), outro personagem cego da trama, que a ensina a fazer atividades cotidianas sem precisar de ajuda de ninguém – Islene escondeu a menina do mundo e fez com que ela não soubesse se virar sozinha, crescendo sem amigos e convívio social.

Negócio da China (2008)

Marquezine seguiu trabalhando em novelas da emissora até 2018, quando tinha 23 anos de idade. Durante a adolescência e início da fase adulta, ela interpretou papéis notórios em folhetins. Foi Flor de Lys em Negócio da China, novela exibida em 2008 no horário das 18h.

Bruna tinha 13 anos quando atuou na novela. Sua personagem era uma jovem amante de kung fu que treinava na academia Terra do Meio, no subúrbio carioca.

Salve Jorge (2012)

Em 2012, aos 17 anos, ficou marcada por interpretar Lurdinha em Salve Jorge. A jovem é filha de Delzuíte (Solange Badim) e irmã de Samantha (Karina Ferrari), e a família vive no morro de Alemão.

Ao longo da trama, é revelado que elas têm mais uma irmã, Aisha (Dani Moreno), que foi roubada de Delzuíte na maternidade e levada para a Turquia, onde foi comprada por Berna (Zezé Polessa), sua mãe adotiva – nem ao menos Mustafa (Antonio Calloni) sabia do acordo de sua mulher com Wanda (Totia Meireles).

Em Família (2014)

Bruna foi uma das atrizes que interpretou Helena de Manoel Carlos. Na novela Em Família, em 2014, ela viveu a protagonista em sua fase jovem e depois voltou como outra personagem, Luiza. Ela tinha 19 anos na época.

O flautista Laerte (Gabriel Braga Nunes), ex-namorado de Helena (Julia Lemmertz), vê Luiza na plateia de um de seus concertos e fica intrigado com tamanha semelhança entre mãe e filha. Os dois se envolvem, para o desespero de Helena – Luiza não imagina que o músico é seu primo de segundo grau.

I Love Paraisópolis (2015)

No ano seguinte, aos 20 anos, protagonizou a novela das sete I Love Paraisópolis (2015) ao lado de Tatá Werneck. A trama tem como personagens centrais Mari, vivida por Marquezine, uma jovem que mora na comunidade de Paraisópolis, e Benjamin (Maurício Destri), um arquiteto que vive nos Estados Unidos. Diante da distância, os dois precisam superar as diferenças sociais para ficarem juntos.

Mari e sua irmã de criação, Danda (Tatá Werneck), decidem ir para Nova York em busca de uma vida melhor – é lá que ela reencontra Benjamin.

Deus Salve o Rei (2018)

Seu último trabalho em folhetins foi em Deus Salve o Rei, em 2018, aos 23 anos, que lhe rendeu muitas críticas negativas por ter atuado de forma ‘robótica’.

Essa foi a primeira vez que a atriz interpretou uma vilã. Ela viveu Catarina, uma princesa má capaz de provocar guerras e tentar matar o próprio pai.

Depois do fim da novela, ela não renovou seu contrato com a Globo para se dedicar a outros projetos.

Maldivas, carreira na moda e filme estrangeiro

Quem está com saudades de assistir Bruna pode acompanhá-la na série Maldivas, que estreia em 15 de junho na Netflix. Ao lado de Manu Gavassi, uma de suas melhores amigas na vida real, ela interpreta Liz Morgado, uma jovem que se infiltra em um condomínio de luxo para tentar desvendar a morte de sua mãe. Os episódios já estão disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming.

Bruna também se tornou um verdadeiro ícone fashion nos últimos anos. A atriz já participou de eventos como New York Fashion Week, Semana da Moda de Milão e Paris Fashion Week. Ela também é o rosto de dezenas de marcas, como Puma, Colcci, entre outras.

Além disso, Bruna Marquezine agora trilha carreira internacional. Ela será Jenny, protagonista feminina do filme de super-herói Besouro Azul da DC Comics e Warner Bros. A atriz já está em Atlanta para as gravações do longa-metragem, onde deve permanecer nos próximos meses. O filme deve chegar aos cinemas americanos em agosto de 2023. Ainda não há data certa para o lançamento no Brasil.

