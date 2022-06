Suri Cruise e Tom Cruise: por que o ator escolheu não ver sua filha?

Suri Cruise e Tom Cruise não são vistos há dez anos. Ela é fruto do casamento do ator com Katie Holmes, de quem se separou em 2012. Na época, foi divulgado que a atriz teria pedido o divórcio para impedir que a filha fosse iniciada na Cientologia, religião do famoso, e desde então pai e filha se afastaram.

Como é a relação entre Suri Cruise e Tom Cruise?

Ninguém sabe ao certo como é a relação entre Suri Cruise e Tom Cruise, mas os dois vivem afastados há anos. Ao contrário dos outros dois filhos do ator, adotados enquanto ele estava casado com Nicole Kidman, Suri nunca aparece ao lado do pai.

O afastamento dos dois é envolto de polêmicas desde a separação de Tom e Katie. Um dos últimos registros de Suri ao lado do pai foi em 2012, ano em que os famosos se divorciaram. A mídia internacional noticiou que a mãe da criança, então com 5 anos de idade, não queria que ela fosse iniciada na religião do marido.

A polêmica não parou por aí. O portal americano HuffPost disse que Suri foi considerada uma pessoa “supressiva” pela Cientologia, ou seja, “isolada” daquelas que são membros ativos da religião.

Tom não recebeu a guarda da filha depois do divórcio com Katie – ele poderia visitar Suri durante 10 dias no mês somente. Embora afastado, o famoso paga uma pensão abastada para filha, de cerca de US$ 33.000 por mês. Ele também é o responsável por cobrir despesas como seguro médico e odontológico, escola, faculdade e demais atividades extracurriculares.

No entanto, apesar dos 10 dias concedidos pela justiça americana, Tom não visita a filha. “Cada pessoa pode ver seu filho se quiser. Ele escolhe não visitar Suri porque ela não é cientologista”, disse uma fonte ao portal Us Weekly.

Fontes afirmam aos tablóides americanos que Tom não vê Suri desde que ela tinha 7 anos de idade – atualmente, a garota já está com 16 anos. Apesar da distância, outros amigos ligados ao ator dizem que ele a ama muito e espera conseguir reatar os laços com a filha algum dia.

Suri Cruise hoje vive com a mãe em Nova York, enquanto Tom mora em Londres desde 2021.

Quem são os outros filhos de Tom Cruise?

Suri Cruise é a filha mais nova de Tom Cruise. O ator também é pai de Connor e Isabella Cruise, adotados por ele e seu primeira esposa Nicole Kidman na década de 90.

Os atores resolveram adotar as crianças após Nicole ter tentado engravidar, mas sem sucesso. Ela teve uma gravidez ectópica, quando o óvulo fertilizado é implantado fora do útero. Anos depois, ela também teve um aborto espontâneo.

Em 2001, Tom e Nicole se separaram. O divórcio foi cheio de polêmicas, envolvendo possíveis traições e a Cientologia mais uma vez. Ao contrário de Suri, Connor e Isabella ficaram com o ator e foram criados dentro da misteriosa seita que o famoso faz parte, e se afastaram da mãe.

Hoje, Isabelle tem 28 anos e Connor, tem 26. A jovem mora em Londres e é casada desde 2015 com Max Parker. A cerimônia dos pombinhos foi realizada em uma igreja da Cientologia e não contou com a presença de Nicole Kidman, que só ficou sabendo sobre a festa dias depois.

Connor também é casado desde 2019 com Silvia Zanchi, também membro da seita. Mais uma vez, Nicole não compareceu ao casamento do filho.

Uma das poucas vezes que Nicole falou sobre a religião dos filhos foi em 2018, em entrevista à revista americana Australia’s Who. “Eles são capazes de tomar suas próprias decisões. Eles escolheram ser cientologistas e, como mãe, é meu trabalho amá-los. Eu acho que é tão importante porque se isso é tirado de uma criança, para cortar isso em qualquer criança, em qualquer relacionamento, em qualquer família – eu acredito que é errado. Então esse é o nosso trabalho como pais, sempre oferecer amor incondicional”, disse.

