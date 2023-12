Sem Multishow, tem como assistir a farofa da Gkay 2023?

A famosa farofa da Gkay, em comemoração a mais um ano de vida da humorista Gessica Kayane, já começou. Neste ano, a festa vai até o dia 6 de dezembro, reunindo centenas de celebridades da internet. Mas dessa vez, a Multishow não fará a transmissão do evento, mas tem outra forma de assistir?

A farofa da Gkay tem transmissão?

A farofa da Gkay 2023 não vai ter transmissão ao vivo na Multishow como no ano passado, mas o público ainda poderá acompanhar os grandes momentos dessa festa. Para ter os principais flashes do evento, é necessário dar uma conferida no perfil da aniversariante, que publica nos stories e feed trechos dos shows, polêmicas dos convidados, entre outros detalhes.

Além do perfil dela, é possível seguir a conta oficial da farofa da Gkay no Instagram (@afarofadagkay), que também publica fotos e vídeos do evento, além de detalhar para os fãs a programação de shows do dia, looks dos convidados e informações importantes.

Outra forma de acompanhar a farofa da Gkay um pouco mais de perto é pelo perfil de fofocas Choquei no Instagram, que ficou responsável por fazer as lives da madrugada do evento, segundo a própria influenciadora digital adiantou nos stories. A transmissão começa meia-noite e segue até o começo da manhã, por volta das 06h00.

Quem não quer perder nada, também pode conferir a farofa da Gkay por meio dos convidados do evento, que postam detalhes das polêmicas da festa. Uma opção são os influenciadores Alvaro (@alvxaro) e Carlinhos Maia (@carlinhos), amigos próximos de Gkay e que sempre mostram ao público desde a decoração, até os shows, momentos de pegação dos convidados, bebedeira e tudo mais.

Os influencers Tokinho (@tokinhooficial) e Blogueirinha (@blogueirinha), que sempre se destacam na farofa da Gkay, também são presenças confirmadas e já estão publicando conteúdo do evento nas redes sociais para os interessados.

Onde é a farofa da Gkay?

A farofa da Gkay é realizada desde a edição de 2021 no Marina Park Hotel, em Fortaleza, capital do Ceará. Segundo o site do local, o espaço tem 26.000 m² de área construída e um total de 40.000 m² e tem variados tipos de quartos, que contam com diárias que começam em R$ 480 e podem chegar até R$ 2900.

Gkay não revelou o quanto gastou para acomodar todos os seus convidados no espaço, mas para se ter uma ideia, de acordo com apuração de Ives Ferro do Notícias da TV em dezembro de 2022, para a edição do ano passado a humorista gastou R$ 3 milhões apenas com o hotel. No total, o evento acaba sendo bem mais caro, pois a influencer também contrata cantores para entreter o público, paga por comida, bebida, entre outros detalhes.

