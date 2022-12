Como a Gkay ficou famosa? Conheça a história da paraibana

Géssica Kayane é uma das maiores influenciadoras digitais da atualidade. Além dos milhões de seguidores nas redes sociais, ela também é atriz e já participou de projetos da Netflix. A famosa também é conhecida por ser a organizadora da Farofa de Gkay, um dos eventos mais falados entre as celebridades. Afinal, como a Gkay ficou famosa?

Como a Gkay ficou famosa na internet?

Gkay, 29, ficou famosa ao começar a gravar vídeos humorísticos para a web no ano de 2013, ao ser incentivada pela família, amigos e principalmente pelo irmão. Deu certo: Géssica rapidamente viralizou na internet e começou a ganhar milhares de seguidores nas redes sociais.

Em 2017, a humorista fez a sua primeira turnê de stand-up pelo Nordeste, a medida que seus números nas redes sociais cresciam ainda mais.

O primeiro trabalho na televisão da paraibana foi em 2019, quando ela foi convidada por Whindersson Nunes para participar do programa humorístico Os Roni, no Multishow. Em 2020, fez uma pequena participação em outra produção do canal, Dra. Darci (2020).

Com a ascensão no Instagram e na carreira de atriz, Gkay deixou o YouTube de lado. Há tempos ela não posta conteúdo na plataforma - hoje, ela costuma publicar breves vídeos nas suas redes sociais. Ela soma mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões no TikTok.

A paraibana também já esteve em alguns filmes, sendo dois deles da Netflix. Sua estreia foi no ano passado, quando fez parte do elenco de Carnaval (2021), ao lado de Giovana Cordeiro, Bruna Inocencio e Samya Pascotto. Também esteve nos longa-metragens Detetive Madeinusa (2021) e Me Tira da Mira (2021).

Neste ano, Géssica Kayane foi uma das participantes da Dança dos Famosos, terminando a competição em 11º lugar. Ela também se tornou apresentadora do programa LOL: Se Rir, Já Era! (2022), da Amazon Prime Video, e esteve no seriado Nada Suspeitos (2022).

A famosa voltou a ficar em evidência com o lançamento do filme Um Natal Cheio de Graça (2022), filme natalino da Netflix lançado em 30 de novembro. A influenciadora digital atua ao lado de Sérgio Malheiros, que interpreta Carlinhos, seu par romântico.

O que é a Farofa da Gkay?

Além das dancinhas do TikTok, filmes da Netflix e vídeos para o Instagram, a moça também ficou conhecida por organizar a Farofa da Gkay.

A festa acontece desde 2017 em comemoração ao aniversário da influenciadora digital. Gkay reúne centenas de influenciadores digitais, atores e cantores em um hotel em Fortaleza para três dias intensos de farra. O evento repercute amplamente na internet com as fofocas das celebridades, principalmente sobre quem ficou com quem.

Neste ano, a Farofa da Gkay acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. O evento custará quase o triplo que o orçamento do ano passado, chegando a R$8 milhões. Wesley Safadão, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Léo Santana, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo são algumas das atrações confirmadas.

O evento tomou proporções ainda maiores. Pela primeira vez, os fãs da influenciadora digital também vão poder acompanhar o evento. A Farofa da Gkay terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, a partir das 22h, horário de Brasília.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FAROFA DA GKAY (@afarofadagkay)

Quem é o namorado de Gkay?

Gkay está solteira no momento. A influenciadora digital sempre compartilha de forma bem humorada seus dramas amorosos com seus seguidores.

Em 2020, ela namorou brevemente o também influenciador digital Rezende. Os dois tiveram um atrito público após vídeos do rapaz na balada e acusações de traição tomarem conta das redes sociais. Na época, a paraibana mandou uma indireta para o ex em sua conta no Twitter: "THANK YOU NEXT! Quer ficar de casal na internet e de p*taria na vida real, desculpa amor minha vida não é uma novela. Pelo menos eu não preciso de bebida pra fazer/falar o que eu quero, se eu quiser fazer eu não faço, não fico de personagenzinho na internet não. Mas enfim né macho sendo macho”, escreveu.