Hoje melhores amigas, Carolina Dieckmann e Preta Gil já se odiaram

Carolina Dieckmann e Preta Gil são melhores amigas há anos, mas nem sempre foi assim. Em entrevista ao Mais Você nesta quinta-feira, 3, a atriz de "Vai na Fé" revelou que elas não gostavam uma da outra por sentirem ciúmes de Ivete Sangalo, conhecida pelas duas.

O que aconteceu entre Carolina Dieckmann e Preta Gil?

A atriz contou que por ambas serem amigas da cantora baiana, uma sentia ciúmes da outra. "A Preta é amiga da Ivete, e eu acho que a gente tinha um pouco de ciúme, de implicância, quando ela estava junto da outra. Mas a Ivete armou um encontro sem a gente saber, e a gente se apaixonou à segunda vista", disse.

O encontro armado por Ivete não só deu certo, como marcou o nascimento de uma amizade duradoura entre Carolina Dieckmann e Preta Gil - as duas são amigas há 25 anos. "Ela é muito cativante, a gente se encontra em um lugar muito sincero. A nossa amizade é muito sincera, muito pura", revelou a intérprete de Lumiar em Vai na Fé.

Dieckmann esteve no programa de Ana Maria Braga para falar sobre a reta final da novela das sete, que não só foi um sucesso como marcou o retorno da loira aos folhetins após cinco anos. A atriz foi surpreendida com um vídeo gravado por Preta, que agradeceu o carinho da amiga durante o tratamento contra o câncer.

"Amor da minha vida, não tenho palavras pra descrever o que eu sinto por você. Sem dúvida nenhuma, você é um presente de Deus na minha vida. Nossa amizade é baseada em afeto, amor, verdade... Ter você na vida é algo mágico. Ter você nesses últimos oito meses de luta é um acalanto. Isso é único, eu te amo infinitamente. Já vou ficar com saudade da doutora Lumiar. Eu comecei meu tratamento de quimioterapia no dia em que a novela estreou, e eu continuo 'indo na fé' com você do meu lado", declarou a cantora.

Em maio deste ano, Dieckmann emocionou Preta ao fazer uma visita surpresa na casa da cantora. A loira tem prestado muito apoio à amiga, que está enfrentando um câncer no intestino. Em junho, a atriz abriu mão de passar o Dia dos Namorados ao lado do marido para participar de uma celebração ao lado da filha de Gilberto Gil.

Veja: Primeiro marido de Preta Gil: ator é pai de filho e amigo da cantora

Como está a Preta Gil agora?

Preta Gil segue em tratamento contra o câncer. A cantora de 48 anos descobriu a doença em janeiro deste ano, após passar dez dias internada em um hospital no Rio de Janeiro. Desde então, a famosa sempre mantém seus seguidores atualizados sobre seu estado de saúde.

A cantora voltou a subir aos palcos, incluindo uma participação nos shows de Ivete Sangalo e Gilberto Gil, mas já encerrou as apresentações por enquanto. "Foi lindo, mas acabou!!! Foram só 7 shows!!!! Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto!! Beijos", escreveu Preta no aplicativo Threads em julho.

A famosa também disse que estava "bem na medida do possível" ao ser questionada por um fã. "Tem dias melhores, outros nem tanto, mas estou lutando muito pela minha saúde, física, mental e espiritual", escreveu.

Além do tratamento contra a doença, Preta se separou do marido, Rodrigo Godoy, após rumores de que o personal trainer teria traído a cantora com a stylist Ingrid Lima, que trabalhava e morava com a famosa.

Em junho, Preta desabafou pela primeira vez sobre a traição do marido em uma publicação em seu Instagram. "Achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes. Não é sobre ciúmes bobo, e sim sobre EVIDÊNCIAS. Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez", escreveu.

Veja: Quem é a mãe da Preta Gil: conheça a família