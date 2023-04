Quem é a mãe da Preta Gil: conheça a família

Filha de um dos maiores músicos do cenário brasileiro, Gilberto Gil (80), Preta Gil cresceu sob os holofotes e também se tornou artista, como muitos outros membros de seu clã - uma das famílias mais conhecidas do país. A cantora de 48 anos é fruto de um dos quatro casamentos do cantor.

Quem é a mãe de Preta Gil?

A mãe de Preta Gil se chama Sandra Gadelha e tem 76 anos de idade. Ela foi a terceira esposa do músico. Apelidada de Drão, ela ganhou uma música em sua homenagem 1982. Eles ficaram juntos por mais uma década, de 1969 a 1980, e tiveram três filhos juntos.

Sandra Gadelha não é artista e vive de forma discreta e longe dos holofotes. Apesar de aparecer de vez em quando nas redes sociais da família, seu perfil pessoal do Instagram é fechado e restrito a apenas pouco mais de 200 seguidores.

O primeiro herdeiro do casal foi Pedro Gil, que faleceu aos 19 anos de idade em um acidente de carro, em 1990. O rapaz nasceu em Londres, devido ao exílio do pai na época por conta da ditadura militar. Anos mais tarde, de volta ao Brasil, ele também migrou para o mundo da música e se tornou baterista banda Egotrip.

Preta Gil é a filha do meio de Sandra Gadelha e Gilberto Gil. Ela nasceu em agosto de 1974 no Rio de Janeiro e além de cantora é empresária. A terceira filha do casal foi Maria Gil, de 47 anos, que estudou na UERJ e trabalha na Gege Produções Artísticas, que administra a carreira de Gilberto Gil. Em 2022, ela se casou com o italiano Giacomo Pirazolli.

Irmãos de Preta Gil

Além dos filhos que teve com Sandra Gadelha, a mãe de Preta Gil, Gilberto Gil é pai de Nara e Marília - frutos de seu primeiro casamento, com Belina de Aguiar.

A primogênita do músico nasceu em fevereiro de 1966, em Salvador, Bahia. Ela também seguiu os passos do pai e é atriz e cantora. Já Marília nasceu no ano seguinte, em fevereiro de 1967, e hoje é produtora cultural.

Depois do divórcio com Belina, o cantor se casou com a cantora e compositora Nana Caymmi com quem ficou por cerca de dois anos. Eles não tiveram filhos.

Veio então a união com Sandra, com quem teve Preta, Maria e Pedro.

Os demais filhos de Gilberto Gil são frutos de seu atual casamento, com a empresária Flora Gil, de 62 anos. Eles estão juntos desde 1988.

Eles são pais de Bem Gil, que atualmente tem 38 anos de idade; Bela Gil, de 35 anos, que é culinarista, empresária e apresentadora; e o caçula do cantor é José Gil, que tem 31 anos de idade e também é músico.

Quem são os filhos de Preta Gil?

Preta Gil tem apenas um filho. Ele se chama Fran, completou 28 anos de idade em janeiro de 2023, e é fruto do relacionamento que cantora teve com o ator Otávio Muller nos anos de 1990.

Assim como quase todos os membros da família Gil, ele também seguiu a carreira de artista e tem vida no meio musical. Ele já tocou ao lado do avô e foi indicado duas vezes ao Grammy Latino.

