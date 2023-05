Horário da coroação de Charles III; como assistir online e ao vivo

A coroação de Charles III acontece neste sábado, 6. A celebração do novo rei do Reino Unido tem duração de três dias, se estendendo ao longo de todo o final de semana. A transmissão será feita ao vivo para todo o mundo pela televisão e internet.

Que horas começa a coroação de Charles III?

A cerimônia está marcada para começar às 6h, horário de Brasília. Já a coroação de Charles III está prevista para às 8h, horário de Brasília, na Abadia de Westminster. O monarca assume o trono após a morte da rainha Elizabeth II em setembro do ano passado.

Antes do início da cerimônia, há uma série de outros eventos que antecedem a coroação do rei. Vale lembrar que o cronograma está no horário de Brasília, quatro horas a mais do que o horário de Londres.

1h30 a 3h30: As tropas britânicas chegarão à estação ferroviária Waterloo, em Londres, e marcharão até Westminster.

As tropas britânicas chegarão à estação ferroviária Waterloo, em Londres, e marcharão até Westminster. 3h30: As portas da Abadia de Westminster serão abertas.

As portas da Abadia de Westminster serão abertas. 5h30: Chegada dos convidados mais importantes, como líderes internacionais, e os chamados “VVIP” (acrônimo em inglês para “pessoa muito muito importante”).

Chegada dos convidados mais importantes, como líderes internacionais, e os chamados “VVIP” (acrônimo em inglês para “pessoa muito muito importante”). 5h40: O rei Charles III deixará a residência real do Palácio de St. James e se dirigirá até o Palácio de Buckingham.

O rei Charles III deixará a residência real do Palácio de St. James e se dirigirá até o Palácio de Buckingham. Entre 6h20 e 6h30: Membros da família real britânica chegarão à Abadia de Westminster.

6 h30: Começará a chamada “Procissão do Rei”, que levará Charles III e Camilla do Palácio de Buckingham para a Abadia de Westminster.

6h30: Começará a chamada "Procissão do Rei", que levará Charles III e Camilla do Palácio de Buckingham para a Abadia de Westminster. 6h53: Expectativa de chegada da procissão na Abadia de Westminster.

Expectativa de chegada da procissão na Abadia de Westminster. 7h: O serviço religioso deverá ser iniciado pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

O serviço religioso deverá ser iniciado pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby. 8h: Momento da coroação de Charles III.

Como assistir a coroação ao vivo?

A coroação de Charles III será exibida ao vivo por canais de televisão e também pela internet, além das atualizações publicadas nas redes sociais da Família Real.

Pela internet: o evento será transmitido pelo canal do YouTube da Família Real (https://www.youtube.com/@royalchannel); no Globoplay, mediante cadastro na plataforma; no YouTube da Record News; no portal R7; e no PlayPlus, também mediante cadastro grátis; no canal do YouTube britânico Sky News (https://www.youtube.com/@SkyNews).

Pela televisão: Globo News e Record News, canais fechados, ao vivo. Os canais abertos da Globo e da Record também vão repercutir a coroação ao longo da programação de sábado.

Pelas redes sociais: atualizações são publicadas na página do Instagram da Família Real (@theroyalfamily).

📺 Watch the first Coronation Service in almost 70 years live on YouTube tomorrow. ⏰ Livestream starts at 10.25 BST. 🔗https://t.co/cltm4gC2DI pic.twitter.com/u2xuw4KOrK — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

Quem vai cantar na coroação do rei Charles III?

No domingo, 7, artistas convidados sobem ao palco da celebração. Os shows são parte da Coronation Concert, que acontece no dia seguinte à coroação. Estima-se que 20 mil pessoas compareçam ao evento.

As principais atrações da noite são os cantores Katy Perry, Lionel Richie e Andrea Bocelli. A lista dos artistas convidados gerou repercussão na web, já que a imprensa britânica apontou que vários outros nomes recusaram o convite, como Harry Styles, Adele e Elton John.

Katy Perry é um dos maiores nomes do pop. A cantora americana é mais conhecida pelas faixas "Hot N Cold" e "Dark Horse"; Lionel Richie é muito conhecido por seu trabalho no R&B, conhecido pelos hits “Hello”, “Easy” e “All Night Long”; já Andrea Bocelli é um reconhecido cantor de ópera.

Também se apresenta na Coronation Concert o grupo britânico Take That, que retorna aos palcos após quatro anos. Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen vão se apresentar com uma banda ao vivo, orquestra e bateristas militares.