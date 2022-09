Conheça as regras que só fazem sentido para a realeza - Foto: reprodução

Protocolos da Família Real: quais as regras mais absurdas?

A família real britânica é uma instituição arcaica liderada nos últimos 70 anos pela rainha Elizabeth II. Como tal, não é uma grande surpresa que ainda exista um conjunto estrito de regras e protocolos da família real – e aqueles que entram em contato com eles – devem seguir.

Com a morte de Elizabeth II em 8 de setembro de 2022, seu filho mais velho, Charles , se tornou o rei. Para uma realeza britânica, a linha de sucessão é apenas um conjunto de muitas, muitas regras que acompanham a coroa.

Acontece que ser membro da família real não é tão fácil quanto parece na TV. Continue lendo para algumas das regras mais estranhas que a realeza segue – sua vida não real pode começar a parecer muito boa em comparação.

Protocolos da Família Real britânica

1. Espera-se que a realeza permaneça politicamente neutra em todos os momentos. Isso inclui abster-se de votar nas eleições. Embora sua votação não seja estritamente ilegal, o site do Parlamento do Reino Unido diz que “é considerado inconstitucional que o monarca vote em uma eleição”.

2. Buscar a permissão de um membro da família antes de se casar. De acordo com o Ato de Sucessão da Coroa de 2013, as primeiras seis pessoas na fila para a coroa não podem se casar sem o consentimento do monarca reinante. A falha em fazê-lo imediatamente os desqualificaria (e seus descendentes) de ascender ao trono.

3. Esta regra é um pouco menos oficial, mas definitivamente peculiar: de acordo com a tradição, a realeza só usa preto durante os funerais.

4. Embora sejam desencorajados a usar preto em público, é protocolo que a realeza tenha que levar uma roupa preta sempre que sair de férias. Isso garante que eles tenham algo apropriado para usar caso precisem comparecer a um funeral de última hora ou aparecer de luto se alguém falecer.

5. Também está entre os Protocolos da Família Real britânica, como uma tradição real de longa data, que as mulheres sempre usem chapéus para eventos formais.

6. Outra regra tácita dita que as tiaras só devem ser usadas em eventos formais internos durante a noite. A única exceção: uma noiva pode usar uma tiara no dia do casamento, independentemente da hora.

7. De acordo com o protocolo real, dois herdeiros diretos do trono devem fazer voos separados durante a viagem – uma proteção contra falhas caso algo trágico aconteça no caminho. Isso significa que o rei Charles e o príncipe William não podem voar juntos. Quando o príncipe George completar 12 anos, ele também terá que começar a voar separado de seu pai.

8. Existem alguns protocolos centrados em torno do que a realeza pode e não pode comer em restaurantes, mas o maior menu não-não é marisco . A razão? O marisco representa um risco maior de intoxicação alimentar do que a maioria dos outros alimentos, e a família precisa estar sempre em boa saúde.

9. Outra etiqueta de jantar para a realeza inclui segurar talheres nas mãos corretas (faca na mão direita, garfo na esquerda) e apenas conversar com pessoas sentadas diretamente ao seu lado.

10. Os membros da realeza que usam batom também devem tentar sempre beber no mesmo local do copo, para não manchar a maquiagem no copo mais do que o absolutamente necessário.

11. Não há regras oficiais que proíbam demonstrações públicas de afeto, mas a falecida rainha Elizabeth e o príncipe Philip abriram um precedente encorajando a realeza a manter o toque mínimo.

12. É uma regra real não escrita que os meninos devem usar shorts durante a maior parte de seus anos de infância, passando para calças mais compridas quando completam 8 anos. A prática aristocrática de vestir meninos com vestidos e shorts remonta ao século 16 , e sabemos que a realeza britânica gosta de manter tradições de longa data.

13. Por fim, um dos protocolos da Família Real que mais pode chocar a nova geração é “nada de selfies”. Não espere uma selfie com o príncipe Harry ou qualquer outro membro da família real britânica. A realeza não tem permissão para tirar auto-retrato.