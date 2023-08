Irmãos Simas: quem é quem na família de atores

Rodrigo Simas, Felipe Simas e Bruno Gissoni fazem sucesso como galãs de novelas da Globo. Os irmãos Simas, como são conhecidos, começaram a carreira em "Malhação" e logo emplacaram outros trabalhos na televisão. Dois deles são filhos do também ator Beto Simas.

Quem é o mais velho dos irmãos Simas?

Bruno Gissoni, 36, é o filho primogênito da produtora de cinema e televisão Ana Paula Sang e do empresário Marcelo Gissoni. Fruto do primeiro casamento da mulher, ele é meio-irmão de Rodrigo e Felipe e enteado de Beto Simas.

O ator começou a carreira na Globo em "Malhação", no ano de 2006, assim como acontecia com a grande parte dos artistas iniciantes. Alçado ao posto de galã, o rapaz seguiu carreira na emissora e emplacou dezenas de outros papéis nos anos seguintes.

Entre as novelas que esteve, estão "Avenida Brasil" (2012), "Flor do Caribe" (2013), "Em Família" (2014) e "Babilônia" (2015). Em 2014, ele também foi um dos participantes da "Dança dos Famosos".

Gissoni esteve ainda na novela "Orgulho e Paixão" (2018) e fez uma breve participação em "A Dona do Pedaço" (2019).

Em 2020, o famoso anunciou sua saída da Globo após dez anos de trabalho. O ator agora se dedica a outros projetos - ele esteve recentemente na série "Impuros" da Fox Premium. Gissoni também já fez nove filmes e esteve em oito peças de teatro.

Bruno Gissoni é casado com a atriz Yanna Lavigne, com quem tem duas filhas: Madalena, 6, Amélia, 1.

Rodrigo Simas, o irmão do meio

Rodrigo Simas, 32, é filho de Ana Paula Sang com o ator e capoeirista Beto Simas. Começou a carreira em 2011, em "Fina Estampa", e no ano seguinte se tornou vencedor da 9ª temporada da "Dança dos Famosos".

Em 2012, interpretou Bruno em "Malhação: Intensa Como a Vida", um de seus papéis mais lembrados. Seguiu trabalhando na Globo e emplacou dezenas de trabalhos, incluindo "Além do Horizonte" (2013), "Novo Mundo" (2017) e "Orgulho e Paixão" (2018) - foi durante as gravações desta última que conheceu a atriz Agatha Moreira, seu par romântico no folhetim. Os dois engataram um namoro e estão juntos desde então.

O trabalho mais recente do ator em novelas foi em 2021, em "Salve-se Quem Puder". Rodrigo foi convidado para participar da Super Dança dos Famosos, no mesmo ano, quando a competição reuniu competidores que se destacaram em suas respectivas temporadas. O artista se saiu bem mais uma vez e ficou em segundo lugar na disputa, perdendo para Paolla Oliveira.

Rodrigo Simas agora é um dos protagonistas do seriado "As Aventuras de José e Durval" ao lado do irmão, Felipe Simas. O ator interpreta Chitãozinho na obra que conta a história da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

No seu currículo também estão três filmes e oito peças de teatro.

Felipe, o mais novo entre os irmãos Simas

Felipe Simas, 30, também é filho de Ana Paula Sang e Beto Simas. mais novo entre os irmãos Simas começou a carreira em "Malhação: Sonhos", em 2014.

O caçula segue trabalhando na emissora assim como Rodrigo e também foi campeão da "Dança dos Famosos" no ano de 2016. Entre as novelas que participou, estão "Totalmente Demais" (2015), "Os Dias Eram Assim" (2017), "O Tempo Não Para" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020), além do seriado "Segunda Chamada" (2020).

Agora, ele protagoniza a série "As Aventuras de José e Durval", ao lado de Rodrigo Simas, interpretando Xororó. O ator também está no ar na novela "Fuzuê" vivendo Heitor, par romântico da personagem de Marina Ruy Barbosa mais uma vez.

Felipe Simas é casado há sete anos com a jornalista Mariana Uhlmann. O casal tem três filhos: Joaquim, 9, Maria, 6, e Vicente, 3.

