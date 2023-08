Onde assistir a série de Chitãozinho e Xororó, 'As Aventuras de José & Durval'

O documentário de Chitãozinho e Xororó estreia nesta sexta-feira, 18. A minissérie chamada de "As Aventuras de José & Durval" produzida pela Globo terá oito episódios, mostrando a trajetória de uma das duplas sertanejas mais conhecidas do país. O primeiro capítulo também será exibido na Tela Quente na próxima semana.

Assistir série de Chitãozinho e Xororó

As Aventuras de José & Durval já está disponível exclusivamente para os assinantes do Globoplay. A plataforma liberou apenas os três primeiros episódios - os demais vão chegar ao catálogo gradualmente nas próximas semanas até 22 de setembro.

É necessário ter uma das assinaturas pagas do Globoplay para ter acesso ao conteúdo. Os preços começam em R$ 24,90 mensais para quem optar pelos planos mensais, mas também é possível comprar o plano anual por R$ 178,80 que pode ser parcelado em até 12x sem juros. O valor está em promoção e pode retornar ao preço original, de R$ 298,90, a qualquer momento.

O primeiro episódio será exibido na televisão aberta na segunda-feira, 21 de agosto, na Tela Quente. O documentário vai ao ar às 23h, horário de Brasília, logo após o seriado "Rensga Hits".

Siga o passo a passo para assistir a série de Chitãozinho & Xororó:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: a próxima etapa é selecionar um dos planos disponíveis para assinatura. O valor será debitado do cartão no mesmo momento.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. O plano também dá direito a todo o catálogo do Globoplay.

Quem interpreta a dupla sertaneja no documentário?

Chitãozinho e Xororó são interpretados pelos irmãos Felipe Simas, 30, e Rodrigo Simas, 31, na fase jovem e adulta dos cantores. Já na infância, os papéis são dos atores mirins Pedro Tirolli e Pedro Lucas.

Os irmãos José Lima Sobrinho, o Chitãozinho, e Durval Lima, o Xororó, nasceram em Astorga, cidade do interior do Paraná. Ainda na juventude, se mudaram com os pais e mais seis irmãos para Rondon, no mesmo estado. Depois de adultos, passaram a morar em Campinas (SP).

O roteiro do seriado foi feito com base nos depoimentos concedidos pelos cantores. O público acompanha a trajetória da dupla desde o anonimato até a ascensão à fama, e conhece algumas das principais figuras que fizeram parte da história dos famosos.

Mário Lima, pai da dupla e compositor de algumas das canções, é interpretado pelo ator Marco Ricca. O patriarca foi o responsável por despertar o talento musical dos filhos, segundo os próprios. Ele morreu em 1983, aos 51 anos.

A mãe de José e Durval, Araci Lima, é interpretada por Andreia Horta. A mulher, que morreu em 2010 aos 76 anos, também influenciou os filhos a seguirem carreira musical já que sempre estava cantarolando pela casa.

As esposas de Chitãozinho e Xororó também são representadas no seriado. Noely, mulher de Xororó, é vivida pela atriz Marjorie Gerardi. Os dois são casados desde 1981 e têm dois filhos, os cantores Sandy e Junior Lima.

A atriz Larissa Ferrara interpreta Adenair Lima, primeira esposa de Chitãozinho, com quem o cantor foi casado por 18 anos. Com ela, teve os filhos Aline e Alisson.

Já o ator Augusto Madeira fica responsável por viver Geraldo Meirelles, apresentador e produtor de programas sertanejos, responsável por lançar a dupla. Foi ele, inclusive, quem deu os nomes artísticos de José e Durval.

Por fim, o produtor musical José Homero é interpretado por Thiago Brianti, outra figura importante para o sucesso dos artistas.

Veja: Aos 9 anos de idade, filho da Sandy nunca mostrou o rosto

Qual foi o maior sucesso de Chitãozinho e Xororó?

Antes chamados Irmãos Lima, os cantores ganharam um show de talentos e conquistaram a chance de gravar o primeiro álbum da carreira sob o nome de Chitãozinho e Xororó.

O álbum de estreia da dupla "Galopeira", lançado em 1970, foi um sucesso dadas as proporções da época. Foi apenas em 1982, com o álbum "Somos Apaixonados", que os cantores atingiram o ápice da carreira e venderam mais de 1 milhão de cópias.

Nessa época, eles já tinha conquistado um grande hit com "Fio de Cabelo". Mais um sucesso estrondoso da dupla veio em 1990, com o lançamento de "Evidências", uma das músicas mais lembradas dos cantores até hoje - e que faz muito sucesso em karaokês de todo o Brasil.

Completando a trindade dos hits, está "Sinônimos", lançada em 2004 ao lado de Zé Ramalho. A música voltou a ficar em alta ao se tornar tema da novela "Terra e Paixão", em exibição no horário nobre da Globo.

O último álbum de estúdio lançado pelos artistas foi "Tom do Sertão", em 2015. Dois anos depois, gravaram o ao vivo "Elas em Evidências", cantando seus grandes hits ao lado de artistas mulheres.

Veja: Sandy e Wanessa Camargo são parentes ou não?