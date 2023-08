Onde é gravada a novela Fuzuê, nova novela das 7

A novela Fuzuê já tem dia marcado para chegar às telinhas e assumirá a faixa das 7 no lugar de Vai na Fé a partir de 14 de agosto. A trama de Gustavo Reiz promete ser colorida e divertida, trazendo algumas belas paisagens do Rio de Janeiro. Onde é gravada a novela Fuzuê? Elenco está trabalhando a todo vapor desde maio.

Novela Fuzuê é filmada no Rio de Janeiro

A produção da novela Fuzuê não saiu do estado do Rio de Janeiro e apenas dois lugares marcaram as filmagens da trama, Angra dos Reis e os Estúdios Globo, segundo contou a assessoria da TV Globo ao DCI.

A emissora revelou que mais de uma praia em Angra foi usada como set para as externas do folhetim, porém, não revelou os nomes de cada uma delas. Pelos vídeos de divulgação da nova trama das 7, é possível ver que o espaço paradisíaco foi utilizado para várias cenas do casal Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro), protagonista da história.

Já as outras cenas da novela Fuzuê e ambientes internos são fruto da cidade cenográfica do folhetim construída nos Estúdios Globo, localizado entre os bairros de Curicica e Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que antes levava o nome de "Projac".

Entre estes cenários criados para a produção, o principal deles é a loja de Nero Braga e Silva (Edson Celulari), que leva o nome da novela. A Fuzuê tem 1,2 metros quadrados no complexo, segundo o site oficial da emissora. O lugar é bastante extravagante, colorida, 16 departamentos, corrimão de latão dourado, piso de ladrilho hidráulico e conta até com um trono de abacaxi.

Outro espaço construído nos estúdios da Globo que também deve se destacar na trama será a joalheria de Preciosa, que diferente da Fuzuê, será cheia de brilho e sofisticação. Apesar de muito glamour e elegância, o que muita gente não sabe é que a vilã vivida por Marina Ruy Barbosa vai estar à beira da falência na trama.

Sobre o que é a história da novela Fuzuê

A história da novela Fuzuê girará em torno de três núcleos, o da mocinha Luna, o da antagonista Preciosa e de Nero Braga e Silva, ex-feirante dono da loja de departamentos que une a história das duas.

O pontapé da trama é com a morte do pai de Preciosa, que deixa para trás um testamento que mudará a vida da ruiva. Nos documentos do pai, a vilã descobre a localização de um tesouro perdido que pode salvar sua conta bancária e também que tem uma irmã perdida por aí, ninguém mais, ninguém menos que Luna. A megera vai tentar ficar com a Fuzuê, porque vai perceber que o dinheiro que quer colocar as mãos está enterrado embaixo da loja de Nero.

Já a trajetória de Luna será diferente. Uma moça humilde, ela é vendedora de biojoias, voluntária em uma ONG e acaba na Fuzuê porque procura pela mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu misteriosamente depois de ir até a loja. Ao pisar no empreendimento de Nero, ela acaba conhecendo o advogado Miguel, filho do ex-feirante, advogado que imediatamente cai de amores pela jovem.

