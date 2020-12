Isabella Fiorentino ensina receitas de babosa para pele e cabelos

Quem disse que a rotina de autocuidados de beleza precisa ser cara para ser eficaz? Isabella Fiorentino prova que as tradicionais “receitas da vovó” são uma boa pedida. O gel extraído da babosa, que é o nome popular da aloe vera, se transforma em diferentes máscaras. Veja as receitas com babosa.

Como são as receitas de babosa da Isabella Fiorentino?

A babosa para pele vem com efeitos hidratante, calmante, clareador, anti-inflamatório e cicatrizante. Nos cabelos, promete dar brilho, nutrir desde a raiz e limpar o couro cabeludo. Confira detalhes:

Receita para o cabelo

Isabella Fiorentino listou os benefícios da babosa para os cabelos: ajuda na produção de colágeno; reduz a queda capilar; possui enzimas que auxiliam a remover as células mortas do couro cabeludo, além de ser uma ótima fonte de hidratação e minerais.

Para a receita, separe dois talos da planta e duas ampolas de vitamina E, que, segundo a apresentadora, tem ação antioxidante e promove aumento da circulação sanguínea no couro cabeludo.

“Lave a casa da babosa, corte em pedaços e descasque. Lave os pedaços descascados em água corrente , coloque num recipiente e use um processador ou liquidificador. Coloque as ampolas de vitamina E e aplique nos cabelos, da raiz às pontas, massageando mto bem a raiz. Deixe agir quanto tempo quiser (mínimo 30 minutos). Depois, lave normalmente.”

Isabella Fiorentino usa babosa na pele

A apresentadora ficou com o rosto bem vermelho ao se expor ao sol, em novembro, e revelou que seu segredo para reforçar a hidratação é a máscara de babosa. Em seu perfil do Instagram, ensinou como fazê-la.

É preciso cortar um pedaço da planta, lavá-la, retirar a casca e lavá-la novamente. “Tem que retirar a aloina, um componente na casca da babosa que é irritativo”, acrescentou. A próxima etapa é amassar o “miolo” com o auxílio de um garfo. Misture “com mel (1 colher de chá) e óleo de abóbora, de coco, ou girassol (1 colher de chá). Deixa por 20 minutos no rosto, pescoço e colo”, recomendou.

Isabella Fiorentino enfatizou que as receitas naturais não são milagrosas e, por isso, devem ser usadas várias vezes para melhores resultados. “Aconselho todo mundo a ter um pé de babosa em casa. É melhor uma misturinha dessa caseira mais barata, que às vezes é muito mais saudável e eficaz para o rosto também.”