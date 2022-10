Jerry Lee Lewis morre aos 87 anos; veja músicas além de Great Balls Of Fire

Lewis estreou no cenário musical com seu hit "Whole Lotta Shakin' Goin' On" em 1957 - Foto: divulgação

Jerry Lee Lewis faleceu nesta sexta-feira, 28 de outubro, aos 87 anos. Em comunicado à imprensa, a assessoria informou que o ícone do rock 'n' roll morreu em sua casa em Memphis, Tennessee. As informações são do TMZ.

Lewis tem lidado com problemas de saúde ultimamente, de acordo com um post no Facebook compartilhado em sua página oficial no início deste mês.

O post de 19 de outubro dizia: “No domingo, Jerry Lee Lewis foi finalmente introduzido no Country Music Hall of Fame. O lendário Jerry Lee estava muito doente com gripe para comparecer à cerimônia.”

O cantor de “Whole Lotta Shakin' Goin' On” disse a seus fãs na época: “É com profunda tristeza e decepção que escrevo para vocês hoje da minha cama doente, ao invés de poder compartilhar meus pensamentos pessoalmente.

“Tentei tudo o que pude para ganhar forças para vir hoje – esperei muito por isso desde que descobri no início deste ano. Minhas mais sinceras desculpas a todos vocês por perderem este belo evento, mas espero vê-los em breve.”

Músicas de Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis ficou conhecido por suas habilidades icônicas de tocar piano e fazia parte de um grupo de lendas do rock que incluía Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard.

# 5 – What’d I Say

Mesmo que todos associem essa grande música a Ray Charles, a versão ao vivo gravada por Jerry Lee Lewis no Star Club em 1964 certamente deu a Ray Charles uma corrida pelo seu dinheiro. A gravação do Star Club é considerada uma das maiores de rock and roll ao vivo na história do estilo. A versão ao vivo de “What'd I Say” de Jerry foi um dos destaques daquele show incrível. Ouça essa introdução de piano!

# 4 – High School Confidential

É difícil dizer algo sobre essas faixas lendárias que já não tenham sido ditas. Isso é rock and roll, simples assim. A grande faixa "High School Confidential" foi lançada em maio de 1958. Foi lançada como single da Sun Records. Foi também a música-título do filme High School Confidential. A canção foi escrita por Jerry Lee Lewis e Ron Hargrave.

# 3 – Breathless

A grande música de Otis Blackwell, “Breathless”, foi lançada por Jerry Lee Lewis em fevereiro de 1958. A música foi um hit top 10 de Jerry Lee Lewis, chegando ao sétimo lugar na Billboard Hot 100 em 1958. As músicas serviram como o inspiração para o filme de Richard Gere de 1983 intitulado Breathless , no qual Richard Gere costumava ser visto intimidando Jerry Lee Lewis cantando essa música.

A versão de Jerry Lee Lewis de "Whole Lotta Shakin' Goin On", foi gravada pela Sun Records e lançada em fevereiro de 1957. A música alcançou o terceiro lugar nas paradas de música pop da Billboard em 1957. No entanto, alcançou o número um lugar nas paradas de música country da Billboard e nas paradas de Rhythm and Blues da Billboard. Ele definiu o apelo de massa que a grande música tocada por artistas elétricos como Jerry Lee Lewis poderia ter em vários gêneros musicais.

Na lista das melhores músicas de Jerry Lee Lewis está a grande canção “Great Balls of Fire. A música foi o recorde número um do cantor e alcançou o número dois nas paradas pop dos Estados Unidos.

O som foi lançado em novembro de 1957. A música foi escrita por Otis Blackwell. Boas bolas de fogo! também serviu como título do filme biográfico de 1989 Great Balls of Fire! sobre Jerry Lee Lewis. Se tivéssemos que escolher uma música para representar a carreira de Jerry Lee Lewis, “Great Balls Of Fire”, seria a escolha mais fácil.

