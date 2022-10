Tô Precisando de Dengo Travessia: de quem é a música?

Tô precisando de Dengo em Travessia é a música que embala a história de Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede). A faixa de João Gomes, conhecida em ritmo piseiro, ganhou uma nova versão mais lenta para a novela. Esse é o segundo hit que o cantor emplaca em folhetins do horário nobre neste ano.

Tô Precisando de Dengo Travessia é música de João Gomes

A música Tô Precisando de Dengo Travessia é do cantor João Gomes. A faixa foi composta por Daniel Mendes e faz parte do álbum ‘Digo ou Não Digo’, lançado pelo famoso neste ano.

Atualmente, ‘Dengo’ é a música mais popular de João Gomes no Spotify e ultrapassa a marca de mais de 79 milhões de streams. No YouTube, são mais 52 milhões de reproduções no vídeo publicado no canal oficial do cantor. A produção também faz parte do novo DVD de João Gomes, intitulado ‘Acredite’. A performance ao vivo foi liberada no canal do pernambucano na última sexta-feira, 14.

Apesar de João Gomes ser famoso por seus sucessos no ritmo piseiro, a faixa ganhou uma nova versão para a novela Travessia. Foi feito um remix da música, que ficou mais lenta e também foram adicionados os vocais da cantora Maria Maud, filha da atriz Cláudia Abreu.

A nova versão da música ainda não foi lançada oficialmente pela emissora. Nas redes sociais, o público pede para que o remix de Dengo seja lançado nas plataformas de streaming. “Não sei se tô vivendo ou esperando o remix de Dengo em Travessia”, escreveu um internauta. “Pelo amor de Deus LIBEREM LOGO essa versão de Dengo que ta tocando como tema da Jade em travessia… JOÃO GOMES HOMEM FAÇA ALGO!”, publicou outro.

A faixa embala a história dos antagonistas Chiara e Ari, que estão se envolvendo romanticamente na trama. Essa é a segunda música que João Gomes emplaca em folhetins das nove neste ano – ‘Eu Tenho a Senha’, outro sucesso do cantor, fez parte da trilha sonora de Pantanal.

João Gomes se tornou um dos principais nomes da música em 2021. ‘A Noite’, ‘Digo ou Não Digo’, ‘Meu Pedaço de Pecado’ e ‘Se For Amor’ são algumas de suas músicas mais famosas.

E essa versão de ‘Dengo’, hein?! Vocês pediram mais um pouquinho e eu trouxe! #Travessia pic.twitter.com/69OpfEB9LZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2022

Quem é Maria Maud, voz do remix de Dengo junto com João Gomes?

A faixa faz parte do álbum de João Gomes, mas o cantor não está sozinho no remix Tô Precisando de Dengo Travessia. Quem participa da nova versão é a cantora Maria Maud, que divide os vocais com o pernambucano no tema de Chiara e Ari.

Maria Maud é filha primogênita da atriz Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca – o casal se separou no início de outubro, depois de 25 anos de casamento. Eles também são pais de Felipa, 15, Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10.

A jovem cantora tem 21 anos e publica vídeos cantando na internet desde 2019. No ano passado, ela lançou a faixa “Minha Vingança”, que também ganhou um videoclipe. Ela já havia lançado outras músicas com a participação de Ariel Donato, Thales Cavalcanti e Bruno Chelles.

Neste ano, ela lançou a faixa 584, que antecede o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio. A jovem tem mais de 20 músicas autorais, além de tocar piano e violão. Em entrevista ao Glamurama em junho de 2021, ela contou que sempre foi incentivada pelos pais. “Desde criança minha mãe estimulou esse lado musical. Ela e meu pai adoram música, escutamos muito em casa. Fui acostumada a esse ambiente. Lembro de quando íamos viajar de carro escutando Beatles… Várias memórias”, relembra.

Nas redes sociais, Cláudia Abreu se derreteu pela filha ao comentar uma publicação de Gloria Perez. “Voa, Maria. Muito orgulho do seu talento”, postou a atriz.