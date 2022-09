Rock in Rio acontece durante sete dias na capital fluminense - Foto: Reprodução/Rock in Rio

Quantas pessoas tem no Rock in Rio? Veja números

O festival criado por Roberto Medina atrai uma multidão para a Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e o número de quantas pessoas tem no Rock in Rio impressionam. Para dar conta de tanta gente, são mais de 300 shows e 19 espaços que recebem o público durante os sete dias de evento.

Quantas pessoas tem no Rock in Rio neste ano?

700 mil pessoas vão ao Rock in Rio neste ano, conforme informações publicadas pelo Jornal Extra. Por dia, a média é de 100 mil pessoas. O festival é o maior do Brasil em relação ao número de dias do evento e quantidade de público.

Desde 2017 o evento é realizado no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A organização optou por mudar de local pois o espaço é duas vezes maior que a antiga Cidade do Rock, que também estava localizada na zona oeste da capital. O atual local do evento conta com 385 mil metros quadrados.

Além do alto número de pessoas que comparecem aos shows todos os anos, o festival conta com uma estrutura gigantesca para receber o público. Ao longo dos sete dias de programação, são mais de 300 apresentações divididas em oito palcos que recebem artistas do rock, pop, MPB, funk, música eletrônica e rap. Ao todo, são 1.255 artistas entre cantores, músicos, bailarinos, artistas visuais, projetistas, grafiteiros e mais.

O palco principal do evento é o Palco Mundo, onde as principais bandas e cantores se apresentam durante o começo da noite e madrugada. Há ainda o Sunset, que também traz atrações internacionais, como a cantora Avril Lavigne, e grandes nomes da música brasileira, incluindo Gilberto Gil, Emicida, entre outros. O público da cidade do Rock pode assistir ainda as apresentações do New Dance Order, Espaço Favela, Palco Supernova, Rock Street Mediterrâneo, Rock District e Highway Stage. Para colocar tudo isso de pé, são mais de 28 mil pessoas trabalhando.

Nem só de shows é feito o Rock in Rio: o público também pode se divertir nos brinquedos da Cidade do Rock. Um dos mais populares é a tirolesa, que atravessa o Palco Mundo. Há ainda a montanha-russa, tirolesa, discovery, megadrop e roda-gigante.

É possível também comprar comida, bebidas, lembrancinhas e ganhar brindes nas mais de 200 ativações de marcas e restaurantes, com 243 mil produtos à venda.

Quanto tempo dura um show no Rock in Rio?

A duração dos shows do Rock in Rio dependem do palco e do artista. As apresentações mais longas são os dos headliners, artistas principais de cada evento, que fazem performances de cerca de 1h30 para a plateia. Os demais cantores e bandas do Palco Mundo também se apresentam por mais de 1h.

Outros shows mais longos são os que acontecem no Palco Sunset, que neste ano recebe Ludmilla, Gilberto Gil, Luísa Sonza, Racionais MC’s, Emicida e mais, e do New Dance Order, com sets de 1h para cada DJ que se apresenta.

Já as apresentações dos demais espaços costumam ser mais curtam e podem variar conforme os artistas.

Rock in Rio onde assistir ao vivo e agenda de shows

Que horas costuma acabar o Rock in Rio?

O Rock in Rio acaba às 4h da manhã, horário em que o último show do New Dance Order termina. Os shows do Palco Mundo terminam antes, por volta das 2h, dependendo do dia do evento. A apresentação de Justin Bieber, por exemplo, começa às 23h e terminará por volta da 1h. A Cidade do Rock abre os portões para receber o público às 14h.

Quantos Rock in Rio já teve no Brasil?

Essa é a nona edição do Rock in Rio no Brasil. O festival foi realizado no Rio de Janeiro em 1985, 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022. Ao todo, são 22 edições do festival ao longo da história, sendo 13 no exterior.