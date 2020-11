Johnny Depp deixa elenco “Animais Fantásticos” após perder processo

O ator Johnny Depp deixa elenco “Animais Fantásticos” após perder o processo contra o jornal The Sun.

Assim, o ator não interpretará mais o vilão bruxo das trevas nas prequelas de “Harry Potter”.

“Gostaria de informar a Warner Bros. me convidou a renunciar ao meu papel como Grindelwald em Animais Fantásticos. Eu respeitei e concordei com esse pedido”, escreveu Depp em um comunicado no Instagram .

Um porta-voz da Warner Bros. confirmou a notícia. “Johnny Depp deixará a franquia Animais Fantásticos. Agradecemos a Johnny por seu trabalho nos filmes até agora”, disse ele.

De acordo com o estúdio, o terceiro filme da franquia, estrelado por Eddie Redmyane, está atualmente em produção e com estreia prevista para o verão de 2022.

Johnny Depp deixa elenco “Animais Fantásticos”

Depp no ​​início desta semana perdeu um processo por difamação contra o editor do jornal britânico The Sun sobre as alegações da publicação de que ele era um marido abusivo.

Contudo, as acusações de difamação de Depp foram rejeitadas por um juiz de Londres na semana passada. Durante o julgamento, as duas celebridades levantaram acusações de abuso uma contra a outra, com Depp negando as alegações de Heard.

Além disso, o ator fez referência a esse julgamento em sua declaração, dizendo que planeja continuar sua luta legal.

“O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo recorrer”, escreveu ele. Assim, “minha decisão continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas”.

O ator encerrou a mensagem e acrescentou: “Minha vida e carreira não terão sua definição neste momento”.

Depp estreou no papel de Gellert Grindelwald no final do primeiro filme “Animais Fantásticos”, mas teve um papel muito maior no segundo, que mostra a ascensão do mago.