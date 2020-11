Johnny Depp perde processo por difamação contra o jornal The Sun por causa de um artigo que o chamava de “espancador de mulheres”.

Depp processou o jornal depois que este alegou que o ator agrediu sua ex-esposa Amber Heard, o que ele nega. O The Sun disse que o artigo era preciso.

De acordo com o juíz, o jornal provou que o que estava no artigo era “substancialmente verdadeiro”.

Um porta-voz do The Sun agradeceu a Heard por “sua coragem”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O julgamento foi feito durante 16 dias em julho no Royal Courts of Justice de Londres, em que ambas as partes deram seus depoimentos.

O juíz disse: “Embora ele tenha provado os elementos necessários de sua causa de ação por difamação, os réus mostraram que o que publicaram era substancialmente verdadeiro”.

“Cheguei a essas conclusões tendo examinado em detalhes os 14 incidentes nos quais os réus se baseiam. Bem como as considerações gerais que o requerente apresentou que devo levar em consideração”, acrescentou.

Johnny Depp perde processo contra o jornal The Sun

Em um comunicado, o advogado de Heard nos Estados Unidos disse: “Para aqueles de nós presentes no julgamento da Suprema Corte de Londres, esta decisão e julgamento não são uma surpresa”.

“Muito em breve, apresentaremos evidências ainda mais volumosas nos Estados Unidos. Estamos empenhados em obter justiça para Amber Heard no Tribunal dos EUA e em defender o direito da Sra. Heard à liberdade de expressão”.

O caso de Depp foi movido contra o News Group Newspapers (NGN) – editor do The Sun – e o editor executivo Dan Wootton por causa de um artigo publicado no site do The Sun em 27 de abril de 2018.

O artigo tinha a manchete: “Como JK Rowling pode ser ‘genuinamente feliz’ escalando Johnny Depp para o novo filme de Animais Fantásticos e onde habitam?”

A advogada do editor do The Sun, Sasha Wass QC, argumentou que “não há dúvida de que Depp regularmente e sistematicamente abusava de sua esposa. A caracterização de que ele é um espancador de mulheres é inteiramente verdadeira”.