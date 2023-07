Johnny Depp morreu? Últimas notícias do ator após acidente

Johnny Depp morreu? O ator de Piratas do Caribe foi encontrado inconsciente em seu quarto de hotel em Budapeste, durante turnê com sua banda de Hard Rock Hollywood Vampires. O artista de 60 anos foi levado a um hospital. As informações são do site local The Daily News Hungria.

O que aconteceu com Johnny Depp ?

Os últimos relatos da mídia húngara revelaram que o ator Johnny Deep estava em um estado de 'superexcitação' após uma longa noite de festa na cidade, e que ele não conseguiu se recuperar para o show que daria com sua banda 'Hollywood Vampires'.

Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a falar sobre a situação mental de Depp, já que ele voltou a mostrar um consumo incontrolável de substâncias, mesmo após os problemas de acusação de violência doméstica com sua ex-esposa Amber Heard .

Por enquanto, o ator Johnny Depp e nenhum dos integrantes da banda se pronunciaram sobre isso, então espera-se que em breve eles emitam um comunicado através de suas redes sociais,

Após a descoberta alarmante, o show em Budapeste teve que ser cancelado, pois o ator não conseguiu subir ao palco.

A arena estava lotada de pessoas que viajaram longas distâncias para ver Depp. A banda postou um pedido de desculpas no Instagram, onde citou “circunstâncias imprevistas” como o motivo do cancelamento. Além disso, no post, a banda também mencionou que o custo de todos os ingressos seria totalmente reembolsado aos frequentadores do show.

Embora a decepção entre os fãs da banda fosse tangível, muitos estavam preocupados com a saúde de Depp. A base de fãs do ator ficou chocada com o cancelamento abrupto, com muitos indo para a mídia social para expressar preocupação. Enquanto alguns se perguntam se foram problemas técnicos no palco, alguns também estão preocupados com a saúde dos outros membros da banda.

Aliás, a turnê também viu o ator machucar o tornozelo em junho, o que obrigou a banda a reagendar alguns shows nos Estados Unidos.

O papel icônico de Jack Sparrow que foi imortalizado por Depp na franquia de filmes Piratas do Caribe é parte do motivo que torna o ator um galã global.