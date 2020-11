Entenda demissão de Johnny Depp e a foto polêmica atrás das grades

Johnny Depp vive uma fase conturbada em sua carreira e vida pessoal. Após ser demitido de “Animais Fantásticos“, causou polêmica ao comemorar prêmio com foto em que aparece atrás das grades, no último fim de semana. É que o afastamento do filme veio em meio à denúncia de violência doméstica feita pela sua ex-esposa, Amber Heard.

Quais polêmicas envolvem o nome de Johnny Depp?

No dia 6 deste mês, o ator americano anunciou no Instagram que não faria mais parte do elenco da franquia de “Animais Fantásticos“. O intérprete do vilão Gellert Grindelwald escreveu que foi “convidado pela Warner Bros. Pictures a renunciar ao papel e eu, respeitosamente, aceitei ao pedido”.

Johnny Depp havia acabado de perder um processo de difamação contra um tabloide inglês, que o chamou de “espancador de esposa”. “O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não mudará minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo apelar. Minha decisão continua forte e pretendo provar que as acusações contra mim são falsas. Minha vida e carreira não serão definidas neste momento”, escreveu.

Em meio a esse cenário, a foto atrás das grades foi vista como um deboche, causando polêmica. Trata-se de uma comemoração por um prêmio realizado na Polônia. Devido à pandemia de Covid-19, ele não viajou até o local e enviou a imagem para a organização, segurando o troféu de “ator com sensibilidade visual única”, no festival EnergaCamerimage. Estava sorridente, nas Bahamas, com camisa aberta, óculos de sol e touca colorida.

Seu novo filme, “Minamata”, foi exibido para fechar o festival de cinema. Dirigido por Andrew Levitas e com Benoît Delhomme como diretor de fotografia, apresenta o ator como o personagem Smith, um fotógrafo americano que registrou os efeitos do envenenamento por mercúrio nos cidadãos de Minamata, Kumamoto, Japão.

Johnny Depp também é famoso por seu trabalho como Jack Sparrow, na franquia “Piratas do Caribe“. No entanto, o sexto filme também não deve contar com sua participação. Acredita-se que a Disney tenha cortado seu nome devido às acusações de violência doméstica.