Piratas do Caribe ordem cronológica e onde assistir os filmes

Piratas do Caribe tem a história de seus filmes em ordem cronológica e não se trata daquelas franquias em que é preciso quebrar a cabeça para saber em qual parte da história cada lançamento se encaixa, como Star Wars, X-Men ou os longas do Universo Marvel. No entanto, os filmes estrelados pelo Capitão Jack Sparrow contam apenas subtítulos, o que pode confundir o público sobre a ordem de assisti-los. Para te ajudar com isso, confira o guia!

Qual a ordem dos filmes de Piratas do Caribe?

A ordem correta e cronológica de assistir aos filmes de Piratas do Caribe é: A Maldição do Pérola Negra, O Baú da Morte, No Fim do Mundo, Navegando em Águas Misteriosas e por último A Vingança de Salazar.

O primeiro longa da franquia foi lançado em 2003 e o último mais de 10 anos depois, em 2017. Confira a sinopse de cada um deles:

Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negro (2003)

Neste primeiro longa, o caminho do astuto Jack Sparrow cruza com o do jovem Will Turner (Orlando Bloom), apaixonado por Elizabeth (Keira Knightley), filha do governador. A moça é rica e seu pai a quer prometida a outro, um pomposo capitão da marinha. Porém, a jovem também tem sentimentos pelo rapaz de família humilde.

Sparrow foi passado para trás e perdeu seu amado navio, ele deseja recuperar sua navegação, assim como Will quer Elizabeth – que foi sequestrada – de volta.

Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006)

Depois das aventuras que viveram no primeiro longa, Will, Elizabeth e Jack Sparrow retornam a franquia. Na trama desta continuação, Elizabeth está prestes a se casar com Will, mas é impedida por conta da ameaça de Davy Jones (Bill Nighy), um assombrado capitão que tem uma dívida de sangue com Sparrow e quer encontrá-lo. Assim, Jack precisa achar um misterioso baú em que o coração de Davy Jones está guardado, para conseguir se livrar do rival.

Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007)

Último longa da franquia que tem a presença de Orlando Bloom e Keira Knightley ao lado de Johnny Depp, neste filme Will e Elizabeth precisam encontrar Jack Sparrow para livrar os mares de uma ameaça, o lorde Cuttlet Beckett (Tom Hollander) e o almirante James Norrington (Jack Davenport). Eles parte para o fim do mundo para resgatar o pirata que os ajudará na missão.

Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)

Neste longa estrelado por Johnny Depp e Pénelope Cruz, uma mulher do passado de Jack Sparrow reaparece na vida do capitão. Os dois partem em busca da Fonte da Juventude, que também chama a atenção de outras mentes perigosas que querem colocar as mãos na poderosa poção.

Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017)

No último filme na ordem de Piratas do Caribe, Jack Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon para se salvar do temido Capitão Salazar e seus piratas fantasmas. O tridente promete poder total sob os mares para quem o controlá-lo, e ele vai precisar, já que está sendo caçado.

Assista o trailer do longa mais recente da franquia:

Onde assistir os filmes de Piratas do Caribe em ordem

Todos os filmes de Piratas do Caribe podem ser assistidos em ordem no catálogo do Disney Plus. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante.

A plataforma oferece pacotes anuais e mensais, a escolha deve ser feita no momento do cadastro. Para quem deseja pagar menos, o plano anual custa R$ 279,90 e é necessário pagar a vista. Para quem prefere a cobrança mensal, o streaming oferece o preço de R$ 27,90 ao mês.

Aos que optarem por adquirir o Disney+ mais o Star+, é necessário pagar R$ 45,90 por mês. *O preço foi consultado no site do streaming e pode variar caso a assinatura seja feita através de outras plataformas, como o Mercado Livre.

Franquia vai ganhar reboot

Desde de 2018 um reboot da franquia de Piratas do Caribe vem sendo discutido, mas até agora ainda não há uma data de estreia prevista para o novo filme. Na época em que foi anunciada a nova versão, o chefe de produção cinematográfica da Disney Sean Bailey falou em entrevista ao The Hollywood Reporter que os roteiristas de Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, trabalhavam em um projeto que daria uma nova energia para a série de filmes. Porém, em 2019, a dupla deixou o filme. Eles alegaram diferenças criativas.

Craig Mazin, de Se Beber, Não Case e Chernobyl, foi o escolhido para substituir a dupla no projeto. Pouco depois, em 2020, foi anunciado que Margot Robbie (a Arlequina) vai estrelar o reboot de Piratas do Caribe. Até agora, não há novidades.

Para quem não sabe, reboot é quando se cria uma nova versão de um filme, série, entre outros. A nova obra “reinicia” tudo e dá uma outra vida para uma história, trazendo novas tramas, personagens, atores diferentes, etc.

