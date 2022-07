Joseph Quinn é casado? Quem é o Eddie de Stranger Things

Com a estreia da nova temporada de Stranger Things e o surgimento do personagem Eddie Munson, os fãs do seriado ficaram curiosos para saber se Joseph Quinn é casado e quem é o ator. O britânico de 29 anos também já participou de outras produções da HBO e BBC.

Joseph Quinn é casado com quem?

Joseph Quinn não é casado. O ator é bastante discreto em relação a sua vida pessoal e não há registros sobre uma possível companheira atualmente.

O ator que interpreta Eddie em Stranger Things tem 29 anos de idade. Nascido em Londres, estudou teatro na London Academy of Music and Dramatic Art e se formou em 2015.

Seu primeiro papel de destaque na televisão foi justamente no ano da sua formatura. Ele participou da série dramática Dickensian, produzida pela BBC One, na qual interpretou o personagem Arthur Havisham, que lhe rendeu muitos elogios do público.

O ator também fez uma pequena participação na série Game of Thrones, da HBO, em 2017, na qual viveu um dos soldados Stark. No mesmo ano, voltou a ser elogiado pelo papel de Leonard Bast em uma nova minissérie da BBC, Howards End. Ainda participou na emissora de outra série de Os Miseráveis, na qual interpretou Enjolras.

No currículo do ator, ainda estão participações nos seriados Catherine the Great (2019), Strike (2020) e Small Axe (2020). Mas foi neste ano que ele ganhou projeção mundial ao interpretar Eddie Munson na quarta temporada de Stranger Things, uma das mais famosas séries da Netflix.

Eddie é um veterano do colégio de Hawkins e líder do Hellfire Club, um grupo de jogadores de Dungeons & Dragons, atividade favorita dos protagonistas Dustin, Mike, Lucas e Will. O personagem tem um estilo metaleiro, usando roupas que remetem aos anos 80, cabelo comprido e tatuagens.

O personagem de Joseph Quinn foi inspirado no Pânico Satânico, que ocorreu entre as décadas de 80 e 90 nos Estados Unidos. Nesta época, houve um boato que cultos satânicos estavam cometendo assassinato do país. É isso que acontece no seriado – os valentões do colégio passam a acreditar que o Hellfire Club está ligado ao satanismo, ainda mais por Eddie ser a única testemunha da morte de Chrissy (Grace Van Dien).

O que sabemos sobre Joseph Quinn

Joseph Quinn passa longe de ser um artista que expõe sua vida online ou em entrevistas. Bastante discreto, o ator só criou um perfil no Instagram depois do anúncio da estreia da quarta temporada de Stranger Things. Por enquanto, ele só publicou conteúdo relacionado ao seu trabalho. Atualmente, ele tem 4 milhões de seguidores na rede social.

Joseph Quinn toca guitarra?

A cena mais emblemática de Eddie Munson é quando ele toca a versão instrumental de Master of Puppets, da banda Metallica, enquanto luta contra os monstros do mundo invertido. O solo de guitarra deixou os fãs da série e dos músicos emocionados.

Mas afinal, era Joseph Quinn fazendo aquele solo? Não se sabe se foi o artista quem tocou a música, mas ele sabe tocar guitarra. “Toco desde os 7 anos, mas houve grandes períodos em que fiquei sem praticar. Não me consideraria um guitarrista brilhante, mas sei tocar. Tive muita sorte porque os scripts de Stranger Things saíram durante a pandemia e eu pude praticar intensamente”, disse em entrevista ao portal americano Entertainment Weekly.

Papel em Games of Thrones

Os fãs mais atentos de Stranger Things e Game of Thrones podem ter notado que o ator fez uma pequena participação na sétima temporada da trama da HBO. Ele aparece no quarto episódio interpretando Koner, um soldado Stark.

A quarta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. Os episódios antecedem a quinta e última temporada da série, que ainda não tem data de estreia.

