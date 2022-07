Master of Puppts: Música que o Eddie toca em Stranger Things

Stranger Things 4 Volume 2 finalmente chegou! Nesse final de temporada, o público assiste Eddie Munson (Joseph Quinn) rasgando sua guitarra no Upside Down. Se você se pegou batendo cabeça com os riffs matadores e quer saber qual a música que o Eddie toca em Stranger Things, nós temos a resposta.

Qual a música que o Eddie toca em Stranger Things?

Master of Puppts do Metallica é a música que o Eddie toca em Stranger Things, em cena da segunda parte da 4ª temporada. Como parte do elaborado plano da gangue Hawkins para matar Vecna ​​no final da quarta temporada de Stranger Things, Eddie aumenta o volume e toca guitarra em cima do trailer de seu tio para atrair os Demobats para longe da Creel House. A música que Eddie toca no Upside Down em Stranger Things é o icônico hit de metal “Master of Puppets” do Metallica, do álbum Master of Puppets de 1986 .

A música é um dos maiores sucessos da banda de thrash metal da Califórnia; isso ajudou a torná-los uma das bandas mais influentes de todos os tempos. “Master of Puppets” foi lançado em 3 de março, o que significa que teria sido lançado alguns meses antes de Stranger Things 4 acontecer.

Stranger Things 4 Vol. 2 nos trouxe muitos momentos emocionantes para os personagens que amamos, e foi surpreendentemente emocionante ver Eddie tocando sua guitarra ao lado de Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) quando sabíamos um pouco do contexto de por que eles estavam fazendo isso.

A música que Eddie acaba tocando é “Master of Puppets” do Metallica e se encaixa perfeitamente com toda a vibe de Eddie, mas também parece intencional, considerando todo o acordo de Vecna. A música em si é sobre o uso de drogas, então não é exatamente uma comparação perfeita, mas é um aceno para pensar que você está no controle e então o que você acha que está controlando tendo controle sobre você, que é mais ou menos o que está acontecendo com Vecna ​​e o Mundo Invertido.

“Desta vez eu não fugi, né?”

Escute a música que o Eddie toca em Stranger Things:

