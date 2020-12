Juliana Paes é criticada na web por suposto apoio a Bolsonaro

A atriz Juliana Paes virou assunto na web, parando no trends do Twitter nesta segunda-feira (28). Resgatando uma fala antiga, os internautas detonaram a artista por supostamente ter votado no presidente Jair Bolsonaro.

Dentre as críticas, muitos a chamaram de ‘bolsominion’, que é o apelido dado aos eleitores bolsonaristas que aceitam todas as decisões do presidente.

“A lenda da Juliana Paes não pode ser bolsominian”, escreveu o usuário Gustavo Gomes, decepcionado com a ideia da atriz ser bolsonarista.

“Acabei de ver que a Juliana Paes é bolsominion, meu mundo caiu ok”, disse mais um internauta identificado como Brunilds.

“Descobrir que a Juliana Paes é bolsominion me deixa muito decepcionado. Toda a minha admiração por ela foi jogada no ralo”, disse Daniel Silva.

Juliana Paes fala sobre Jair Bolsonaro

Toda a repercussão começou com uma fala de Juliana Paes, que foi resgatada. Em 2019, a atriz de Bibi Perigosa, em ‘A Força do Querer’, deu sua opinião sobre o atual governo do país. Em entrevista para o jornal O Globo, ela falou sobre o atual presidente.

“Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba”, afirmou ela.

Atriz votou em Jair Bolsonaro?

Quando estava no ar em ‘A Dona do Pedaço’, o assunto já tinha vindo à tona. Durante rumores também no Twitter, Juliana Paes foi apontada como bolsonarista, e decidiu se manifestar.

“Não sou não… Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro… Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net! Love Ju”.

Agus já desconfiou da famosa ser eleitora do presidente por ter apoiado a Reforma da Previdência em certo momento.

Veja algumas das reações da web:

