Juliana Paes aparece com visual novo; veja antes e depois

Juliana Paes fez a alegria dos fãs e apareceu com um visual novo no Instagram, na noite de ontem, segunda-feira (21). A atriz ganhou elogios dos fãs e também de famosos como Ary Fontoura, Sheron Menezzes, Isis Valverde, entre outros.

Juliana Paes mostra visual novo

Os cachos da atriz não são mais novidade, Juliana já havia publicado algumas fotos com o visual, o que mudou na aparência da atriz foi a tonalidade do cabelo, que está bem mais claro e iluminado do que as fotos que Juliana Paes publicou há algumas semanas no Instagram,

Nos comentários, a global ganhou elogios de fãs, colegas e celebridades. “Gata”, comentou Sheron Menezzes. “Tipo uma boneca”, disse Ellen Jabour. “Linda”, elogiou o ator Ary Fontoura.

Juliana fez coreografia de Shakira

Há alguns dias, Juliana Paes publicou no Instagram um vídeo em que estava dançando a música “Girl like me”, parceria da cantora colombiana Shakira e o grupo Black Eyed Peas. A atriz apareceu no vídeo com o mesmo figurino que a colombiana usa no videoclipe da canção.

Na legenda da publicação, Juliana Paes escreveu “you inspire me (você me inspira em inglês), e marcou a cantora, que respondeu. Shakira soltou três corações no vídeo da atriz.

Juliana Paes também recebeu elogios de personalidades conhecidas como Hugo Gloss, que escreveu: “amei”, e a cantora Anitta. “Amo que você embarca com tudo nas minhas brincadeirinhas dançantes! Te amo”, disse Just Netto, personal dancer que estava ao lado da global no vídeo.

Assista ao videoclipe de Girl Like Me, de Shakira e Black Eyes Peas:

