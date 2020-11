Juliana Paes muda de hotel nas Maldivas com diária de R$ 9,5 mil

Juliana Paes viajou com uma amiga para as Ilhas Maldivas, no sul da Ásia, conhecidas pelos resorts luxuosos com vista para o azul-claro do Oceano Índico. Depois de ficar hospedada por quatro dias em um deles, em Olhahali, foi relaxar em outro, na ilha de Dhidhoofinolhu. As fotos publicadas no Instagram aparentam ser do quarto mais caro do estabelecimento, com diária de quase R$ 9,5 mil (sem taxas) no sistema all inclusive (tudo incluído).

Juliana Paes está agora no Lux South Ari Atoll. Nos Instagram, mostrou fotos do café da manhã disposto em uma bandeja na piscina de borda infinita, momentos no SPA e descansando em banheira repleta de flores e frutas.

O quarto se assemelha com as descrições da opção de valor mais alto do local, o Lux Villa. Sai por R$ 9.452 (sem as taxas) por dia, com sistema all inclusive. Acomoda até três pessoas, possui 360 m² e vista para o mar.

Antes, Juliana Paes ficou no resort Lux* North Malé Atoll. “Meu cafofo dos últimos quatro dias”, falou. Há três opções de hospedagem semelhantes à da atriz, com poucas diferenças entre elas. As diárias variam entre R$ 5.590 (com café da manhã e possibilidade de cancelamento grátis até data estipulada) e R$ 7.097 (com café da manhã, jantar e cancelamento grátis). O destaque era uma opção, que acomoda até oito pessoas, custando quase R$ 52 mil por dia!

Como é o hotel da Juliana Paes nas Maldivas?

Lux South Ari Atoll é um dos resorts mais bem avaliados das Maldivas. Fica na ilha de Dhidhoofinolhu, com 4 km de praias de areia branca. São 193 vilas privadas, à beira da praia ou acima da água, de frente para o pôr ou o nascer do sol.

O local traz ainda duas piscinas infinitas, quadras de tênis, academia e SPA. São oito restaurantes e cinco bares.