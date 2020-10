Maldivas: onde fica, quanto custa e mais sobre esse destino

Viajar para as Ilhas Maldivas é a pura definição de luxo. Geralmente, é um destino que muitos casais escolhem para passar a lua de mel. Porém, as ilhas se tornaram também o paraíso mais frequentado por famosos durante a pandemia e por diferentes perfis de viajante.

Diante disso, descubra mais sobre as Maldivas, onde fica, quanto custa viajar, os passeios e tudo sobre esse paraíso singular.

Onde fica e como ir para as Ilhas Maldivas?

As Maldivas são um arquipélago localizado no Oceano Índico, ao sul da Índia e próxima de outros destinos como Tailândia, Singapura e Vietnã. Ela é composta por 1.196 ilhas, ao passo que 203 delas são habitadas.

Saiba, além disso, que o arquipélago não exige visto de turismo para os brasileiros por até 30 dias. Porém, é necessário apresentar a Carteira de Vacinação Internacional contra a febre amarela, do mesmo modo que a reserva de hotel e passagem de volta.

Por ser um destino distante, não há voos diretos do Brasil. Porém, ao comprar as passagens, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, é possível escolher uma das três opções com conexão até o Aeroporto Internacional de Malé, localizado na Ilha de Hulhulé. Cabe ressaltar que o voo tem duração estimada de 22 horas.

Quanto custa viajar para as Maldivas?

Com seus resorts cercados por água em tons de azul turquesa, as Ilhas Maldivas não são um dos destinos mais baratos. Porém, com muito planejamento, tempo e paciência na busca pelas passagens aéreas e hospedagens, é possível encontrar um orçamento que caiba no seu bolso. Em resumo, tudo vai depender da sua necessidade.

Passagens

Por exemplo, os preços de uma passagem não são baratos e podem flutuar bastante dependendo da época do ano e do valor do dólar. Você encontra passagem de ida e volta para as Maldivas saindo de São Paulo, a partir de R$ 5.600, com 34 horas de viagem e uma escala.

No entanto, você ainda pode combinar a viagem com outros destinos próximos ao arquipélago, a fim de baratear o custo do voo pelo trecho direto. Entre as possibilidades estão os voos saindo de Lisboa e até Frankfurt.

Hospedagem

Um dos fatores que torna uma viagem mais cara – e em qualquer lugar no mundo – é a hospedagem. Contudo, nas Maldivas existe uma vantagem se a sua viagem for do tipo econômica. É que o arquipélago oferece dois tipos de ilhas habitadas: as privadas, com resorts de luxo; e as nativas (públicas), voltada aos locais.

Sendo assim, uma alternativa é procurar por hospedagens mais modestas nas ilhas públicas e ficar próximo de resorts que dispõem do chamado day use. Com isso, você tem a oportunidade de aproveitar em um dia toda a infraestrutura do local a um custo inferior comparado a uma diária.

Mas se você quer viver a experiência de dormir em uma acomodação de luxo, com vista para o mar, o nosso conselho é alternar a estadia entre ilhas públicas e privadas. Assim, você conhece diferentes ilhas e paisagens.

Os resorts privativos e com bom custo-benefício têm diárias de R$ 800 a R$ 2.000. Por outro lado, é possível encontrar acomodações mais acessíveis, com preços de diárias a partir de R$ 400 o casal.

Locomoção

Ainda existe o custo para chegar de Malé para a ilha do hotel. Logo, para que você não pague um valor muito alto com o transfer, tente hospedagens mais próximas ao aeroporto.

Há o Dhoni como meio de transporte público, o traslado em lanchas (a partir de R$ 200) e o hidroavião (a partir de R$ 600 por pessoa). Ou seja, tudo vai depender da distância entre Malé e a ilha escolhida.

Passeios

Além de relaxar e aproveitar a estadia na praia, nas Maldivas há passeios de barco para mergulhos e snorkel. É uma experiência na qual as empresas cobrarm a partir de R$ 150.

Alimentação

Os valores destinados à alimentação podem variar muito dependendo do hotel e do estilo de cada viajante. Por exemplo, há opções de pensão completa, all inclusive e apenas o café da manhã. No final, é possível comer em restaurantes simples das ilhas nativas e gastar entre R$ 40 e R$ 100 por refeição.

Seguro viagem internacional

Por fim, considere gastos com o seguro viagem internacional, que vai depender do perfil de cada um. Portanto, procure um que se adeque à sua necessidade e ofereça total assistência.

Quando ir para as Maldivas e outras dicas importantes

Época ideal: evite ir entre maio e outubro, pois chove e venta forte. Sendo assim, procure viajar entre os meses de novembro a abril.

Impostos: os hotéis cobram uma taxa de 10% e imposto de 12% em tudo o que você for consumir dentro dele. Também há a cobrança da taxa de preservação (6 dólares nos resorts/3 dólares nas pousadas locais) por dia/por pessoa.

Quanto tempo ficar: em sete dias você consegue conhecer algumas ilhas, fazer passeios e aproveitar as praias de areia branca e águas mornas.

Consumo de bebidas: por ser um lugar de maioria muçulmana, é proibido o consumo e venda de álcool. Além do mais, durante os horários de orações nas ilhas públicas, lojas e comércios podem fechar.