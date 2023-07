Kate em Vai na Fé, Clara Moneke tem namorado?

Sucesso como Kate em Vai na Fé, a atriz Clara Moneke tem namorado mas mantém a vida pessoal longe dos holofotes. Discreta, a artista publica poucas fotos ao lado de seu amado, com quem mantém um relacionamento desde 2021.

Quem é o namorado de Clara Moneke?

A atriz Clara Moneke namora há dois anos o publicitário Tácio Fidelis. Apaixonados, o rapaz já fez algumas declarações de amor para a sua amada em algumas publicações.

Desde que se tornou famosa, Moneke já foi clicada pelos paparazzis ao lado de seu amado. Os dois mantém um relacionamento à distância, já que Clara está morando no Rio de Janeiro por conta das gravações de Vai na Fé, enquanto o rapaz mora em Volta Redonda.

Em entrevista ao podcast Match O Papo, promovido pelo Tinder Brasil em fevereiro deste ano, a Kate de Vai na Fé falou sobre o namorado. Moneke afirmou que já curtiu bastante a vida de solteira, mas agora está dedicada ao publicitário. "Meu namorado me entende, eu sou fogo e ele é água. Estamos fazendo dois anos de namoro e nos entendemos. Eu era piranha e virei essa chave. Esse é o meu primeiro namoro que sou 100% fiel. Antes do cara vacilar, eu vacilava primeiro”, disse.

A atriz também disse estar "aposentada" do tempo de curtição. “Eu não me aposentei por invalidez, foi por tempo de trabalho. Eu vivi! Quando eu comecei a namorar virou a chave e eu virei uma monogâmica abusiva e ciumenta. Estou em tratamento e preciso evoluir [...] Sou uma possessiva ciumenta que sei me comunicar”, disse.

No início de julho, o casal tirou alguns dias de folga e compartilharam registros das miniférias com os seguidores, incluindo cliques ao lado de um boto cor-de-rosa em Manaus, Amazonas. "Eu quero partilhar a vida boa com você", escreveu a atriz na legenda.

Veja: Quem fica com quem no final de Vai na Fé?

Quais novelas a atriz fez?

Essa é a primeira novela de Clara Moneke. Aos 24 anos, a atriz conquistou o público ao interpretar Kate em Vai na Fé em sua estreia nas telinhas e se tornou um dos grandes destaques da teledramaturgia de 2023.

Antes de emplacar o tão sonhado papel, a famosa quase desistiu da carreira de atriz por não ter conseguido o reconhecimento necessário na época. "Comecei a fazer teatro criança e tinha muita certeza do que desejava. Mas pensando em ter uma alternativa, fiz Enem para cursar Hotelaria e Turismo, sempre gostei de comunicação e do que envolvia essa área. Na faculdade, tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de energéticos famosa, foi lá que conheci o Marcelo D2. Eu lidava com o setor de cultura. Depois fui trabalhar em uma empresa de sandálias e o teatro foi ficando mais longe ainda. Minha mãe sempre me incentivou muito como atriz. Queria que eu voltasse para o meu caminho na arte e isso acabou acontecendo mesmo”, disse em entrevista à jornalista Heloísa Tolipan, em fevereiro deste ano.

Foi através de Marcelo D2 que Moneke entrou para o elenco da série "Amar É Para os Fortes", da Amazon Prime Video. A paulista também fez uma breve participação no seriado "Arcanjo Renegado", em 2022, do Globoplay.

Além do trabalho como atriz, a Kate de Vai na Fé é figurinista e palhaça formada. A famosa é filha da brasileira Marilene Pereira Mariano, que morreu há dois anos vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), aos 61 anos, e do nigeriano Chiedu Moneke. A artista também mantém um relacionamento bastante próximo da avó materna, Maria de Lourdes Pereira Mariano.

Veja: Quando termina a novela Vai na Fé da TV Globo?