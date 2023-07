Quem fica com quem no final de Vai na Fé?

A novela das sete está na reta final e logo o público descobrirá quem fica com quem no final de Vai na Fé. Alguns casais vão ter finais felizes como Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes), enquanto o vilão Theo (Emílio Dantas) vai pagar pelos crimes cometidos. A Globo exibe o último capítulo do folhetim em 11 de agosto.

Ben e Sol ficam juntos no final de Vai na Fé

O casal de protagonistas se casa no último capítulo da trama. Ben sofrerá um atentado organizado por Theo, que vai tentar matar o ex-melhor amigo para impedir que ele se case com Sol. No entanto, o rapaz escapa com vida do incêndio criminoso armado pelo crápula e consegue se recuperar a tempo da cerimônia.

Theo ficará um tempo sumido e só reaparecerá para tentar destruir o casamento mais uma vez. O vilão se infiltrará na festa vestido de garçom e tentará sequestrar Sol. Antes que possa fazer qualquer maldade com a dançarina, a polícia vai capturar o criminoso e levá-lo para a cadeia, de acordo com informações adiantadas pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Livres de Theo, o casal se casa nas cenas finais de Vai na Fé e tem o final feliz que o público aguardava.

Lumiar fica com quem no final da novela?

Depois do fim do casamento com Ben e uma relação conturbada com Theo, Lumiar não ficará sozinha no final da novela das sete. A loira deve ter um final feliz ao lado de Lui Lorenzo (José Loreto), de acordo com informações do jornalista Fábio Augusto, do Observatório da TV.

A advogada vai cumprir a promessa que fez a Dora (Claudia Ohana) antes da hippie morrer: ela irá conversar e resolver as diferenças com Lui. Os dois vão retomar uma forte amizade, que evoluirá para um relacionamento amoroso no final de Vai na Fé. A loira também faz as pazes com Ben, com quem retoma a sociedade no escritório e até ajuda a colocar Theo na cadeia.

Jenifer e Hugo ficam juntos no final de Vai na Fé

Outro casal que terá um final feliz será Jenifer (Bella Campos) e Hugo (MC Cabelinho). Antes de reatar o namoro com o rapaz, a estudante de Direito ficará enciumada ao ver Melissa (Ramille) dar em cima de Eduardo (Matheus Abreu), ainda de acordo com Bittencourt.

Melissa decidirá investir em Eduardo, enquanto Jenifer deixará o amigo de infância para lá para ficar com Hugo. No dia do casamento de Sol, o personagem de MC Cabelinho olhará para a ex-namorada e dará um sorriso de satisfação, fazendo com que eles se reaproximem.

Quando todas as mulheres forem disputar o buquê jogado pela noiva, Hugo questionará se Jenifer não vai se juntar a elas. "A gente tem vida pela frente. Deixa cada coisa acontecer no seu tempo", responderá a jovem.

Kate e Rafa ficam juntos no final de Vai na Fé?

Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente) formam outro casal que terão um final feliz em Vai na Fé. Os dois são os queridinhos do público, que torcem para que os personagens fiquem juntos.

Depois da prisão de Theo, Rafa assumirá o cargo deixado pelo pai na empresa Bastos Imports e ficará com a responsabilidade de colocar a empresa de volta nos trilhos depois de tantas falcatruas cometidas pelo vilão. As informações foram adiantadas pelo portal PureBreak.

Rico, o rapaz dará uma vida de madame para Kate, com quem reata o relacionamento de vez. Ao mesmo tempo, o jovem se dedicará à fotografia, sua verdadeira paixão.

Qual o final de Clara e Helena?

Outro casal querido pelo público é Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). As duas vão terminar o namoro na última semana de exibição da novela, de acordo com Bittencourt, mas vão se reconciliar novamente no capítulo final.

A briga acontecerá quando Helena apresentar Clara para suas amigas, mas ficará incomodada quando a mãe de Rafa se recusar a se assumir como lésbica ou bissexual. A personal trainer ficará constrangida quando sua amada disser que não gosta de mulher, mas se apaixonou pela professora de Educação Física.

O desentendimento, no entanto, vai durar pouco. Cinco capítulos depois, Clara pedirá perdão para Helena. "Eu não quero ser salva. Mas ia gostar da sua companhia. Você aceita essa mulher que está se reconstruindo no seu vale?", perguntará a personagem de Regiane Alves. "É claro que eu aceito, meu amor", responderá Helena. As duas vão se beijar emocionadas.

