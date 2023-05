Quando termina a novela Vai na Fé na faixa das 7

Sucesso na faixa das 7, a novela Vai na Fé já tem previsão de se despedir das telinhas. No ar desde janeiro de 2023, a produção comandada pela autora Rosane Svartman e estrelada por Sheron Menezzes ficará mais alguns meses no ar e será finalizada no segundo semestre do ano. A substituta da faixa já está em andamento e terá Marina Ruy Barbosa como vilã.

Que dia termina Vai na Fé?

A previsão atual é que Vai na Fé seja finalizada no dia 11 de agosto de 2023, segundo informações da coluna de Flavio Ricco, do R7, que já divulgou a data de início da substituta Fuzuê. Espera-se que a novela de Rosane Svartman alcance o total de 179 capítulos.

O folhetim chegou às telinhas com a difícil missão de alavancar os números da faixa de horário, que estava em baixa com Cara e Coragem. O folhetim de Claudia Soto conquistou apenas 20,3 pontos em seu último capítulo e teve a pior audiência para um final de novela às 19h desde 1970, segundo dados do Na Telinha.

Vai na Fé conquistou o público e se tornou uma queridinha entre os noveleiros. Os números da faixa melhoraram e alguns capítulos da atração chegaram aos 25 pontos, 26 pontos e até picos de 28 pontos. Ainda segundo o Na Telinha, atualmente a média geral da novela na Grande São Paulo é de 22,2 pontos, o que já superou as antecessoras Cara e Coragem e Quanto Mais Vida Melhor!, que terminaram suas exibições com a média de 20,8 e 20,5, respectivamente.

A audiência do folhetim tem chances de melhorar ainda mais quando a reta final da novela Vai na Fé chegar às telinhas. Algumas tramas são muito aguardadas nas próximas semanas da produção, como o romance de Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis), que pode se transformar em final feliz, as consequências dos atos do abusador Theo (Emilio Dantas), a paternidade definitiva de Jenifer (Bella Campos), o final do casal Rafa (Caio Manhente) e Kate (Clara Moneke), e muito mais.

Qual novela vai substituir Vai na Fé na faixa das 7?

A partir do dia 14 de agosto estreia no lugar de Vai na Fé a novela Fuzuê, do autor Gustavo Reiz e com direção de Fabricio Mamberti. A trama mostrará as buscas distintas de duas irmãs, Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Uma mulher simples e cheia de carisma, Luna é a mocinha da história e está atrás da mãe Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu sem deixar rastros e foi vista pela última vez na loja Fuzuê, do ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari). Já o que Preciosa quer é encontrar um poderoso tesouro.

Filha de Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco) e Bebel Montebello (Lilia Cabral), Preciosa é a antagonista da trama, a ruiva é uma poderosa empresária do ramo das joias e recebe como herança do pai documentos que podem lhe dar a localização de uma fortuna escondida. Além disso, o que ela descobre na papelada do pai é que tem uma irmã que nunca encontrou antes, Luna.

Veja – Novela Fuzuê elenco: quem é quem na substituta de Vai na Fé

Quais as próximas novelas da Globo

Além de Fuzuê no lugar de Vai na Fé, outras novelas já estão engatilhadas para os próximos meses. Agora no mês de junho, começa a reprise de Mulheres de Areia na faixa das 14h45, o Edição Especial. A partir do dia 26, a produção substitui Chocolate com Pimenta.

Na faixa das 18h, é esperado que o remake de Elas por Elas estreie em meados de setembro para substituir Amor Perfeito. Também para o mês de setembro está previsto o lançamento de Todas as Flores na TV aberta. Exclusiva da Globoplay, a produção ganhará uma reedição especial para a televisão e vai passar depois de Terra e Paixão.

Com previsão de longos 221 capítulos, Terra e Paixão ficará nas telinhas até janeiro de 2024. A substituta da produção ainda não foi definida pela emissora, mas espera-se que possa ser o remake de Renascer, que terá a autoria de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, e que foi responsável pelo remake de Pantanal.

Leia também – Quando estreia Escrito nas Estrelas no Viva?