Kayky Brito é casado há 3 anos com jornalista; veja história

Quem é a esposa de Kayky Brito? Ator tem relacionamento com jornalista e empresária com quem mora em Curitiba

Enquanto o público aguarda pela recuperação do ator Kayky Brito, o famoso também tem uma família acolhedora que está ao seu lado durante os momentos difíceis que tem passado nos últimos dias, após ser atropelado na Barra da Tijuca. O famoso tem mulher e já se tornou pai. Quem é a esposa de Kayky Brito? Artista está em relacionamento há mais de três anos.

Quem é a esposa de Kayky Brito?

Kayky Brito é casado com a jornalista e empresária Tamara Dalcanale há mais de 3 anos. O casal foi visto junto pela primeira vez no carnaval de 2020 e já no ano seguinte revelou que estava esperando um bebê. O pequeno Kalel nasceu em dezembro de 2021. Além de Kalel, a dupla tem mais duas outras crianças em casa, Felipe, de 7 anos, e Carolina, de 5 anos de idade, frutos de um relacionamento anterior de Tamara.

A companheira de Kayky Brito também é fundadora da marca de bolsas GOA, que tem diversas peças divulgadas na internet. Ela aparece em algumas fotos de divulgação da empresa nas redes. Além disso, ela também atua como influenciadora digital e faz publis para alguns produtos e marcas no Instagram, rede social que tem mais de 60 mil seguidores.

A dupla não é exatamente casada, nestes três anos de união eles ainda não subiram ao altar, mas Tamara é chamada de esposa do ator na internet e veículos de comunicação porque o casal tem uma relação sólida, vive junto e tem filhos. Eles moram em Curitiba, no Paraná.

No dia do acidente de Kayky Brito, o casal não estava junto. Tamara se manteve no estado em que o casal mora e mostrou nos stories que estava no show do rapper Post Malone. Enquanto isso, Kayky estava em viagem ao Rio de Janeiro. No dia, ele estava na companhia do ator e apresentador Bruno de Lucca, em um quiosque na Barra da Tijuca. As câmeras do local mostraram que Kayky Brito foi atropelado por um carro de aplicativo quando foi atravessar a rua após ir até seu carro por conta de um pertence.

O caso ainda está sendo investigado. O motorista de uber que atingiu o ator prestou socorro no local e depois deu sua declaração para a polícia. A velocidade do veículo ainda não foi divulgada, mas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou o assunto nas redes e afirmou que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Ele disse que junto ao CETRIO (Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ) pretende realizar mudanças.

Como está o Kayky Brito?

Tamara atualizou o público sobre o estado do amado na última terça-feira, 5 de setembro, três dias após o atropelamento do artista. Ela contou nos stories do Instagram que Kayky Brito fez uma cirurgia no período da manhã e está bem. O quadro do artista é estável desde domingo e ele está internado no momento no CTI (centro de tratamento intensivo) do Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro.

Na publicação, Tamara também agradeceu pelas mensagens e orações do público. "Sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação", escreveu.

A última publicação no feed da empreendedora é uma homenagem para Kayky Brito. Ela publicou várias fotos ao lado do companheiro e dos filhos e escreveu uma declaração: "você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão. Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu".