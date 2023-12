Larissa Manoela casou: detalhes do casamento no quintal

A atriz Larissa Manoela, de 22 anos, casou-se com André Luiz Frambach, 26, em uma cerimônia secreta no quintal de casa, no dia 17 de dezembro, surpreendendo os internautas e os amigos famosos ao publicar fotos da união nas redes sociais.

Casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach

"Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveu Larissa Manoela na legenda das fotos, publicadas na segunda-feira, 18, pelo Instagram. Logo a publicação reuniu milhares de comentários e o traje do noivo não passou despercebido.

André Luiz Frambach usou uma gravata borboleta na cor rosa fazendo referência ao filme "Enrolados" (2010), como uma suposta indireta para os pais da artista. Isso porque o enredo de Encantados conta a história da princesa Rapunzel, sequestrada por uma bruxa má que quer roubar seus cabelos para tomar a juventude da mocinha. A personagem é mantida presa em uma masmorra até que consegue fugir - é quando ela conhece o príncipe, que a ajuda a se livrar da mulher e com quem ela vive feliz para sempre.

O voto do noivo continha o trecho da música "Vejo Enfim a Luz Brilhar", da trilha sonora também do filme "Enrolados". No caderninho que o ator segura, lê-se "Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz".

Apesar de o local da cerimônia não ter sido divulgado, Larissa Manoela teria feito a cerimônia em sua mansão, localizada no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em algumas das publicações, é possível ver que o local se assemelha bastante ao novo imóvel da artista.

Já em relação ao vestido de noiva, Larissa optou por um modelo exclusivo da linha Clean by Lucas Anderi, com recortes de alfaiataria, mangas bufantes e saia estruturada com volume maximizado, além de um maxi laço nas costas.

Muitos internautas questionaram se os pais de Larissa Manoela estiveram presentes na cerimônia, mas não há informações sobre os convidados. A atriz deixou de ser agenciada pela família família em maio deste ano; em agosto, ela revelou ao Fantástico que abriu mão de todo seu patrimônio, gerenciado até então por Silvana e Gilberto, para conseguir sair da sociedade com ambos.

Larissa e André Luiz estavam noivos desde dezembro de 2022, quando o ator pediu sua amada em casamento depois de apenas seis meses de namoro. Assim como a famosa, o noivo de Larissa Manoela também é ator. Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Modo Avião" (2020), da Netflix, quando deram vida ao par romântico João e Ana. Na época, ambos estavam em outros relacionamentos e se tornaram amigos. Dois anos depois, quando haviam saído de outras relações, começaram a se envolver romanticamente.

A atriz pegou não só os fãs de surpresa, mas também os famosos, que deixaram comentários em na página da amiga. "Que lindos!! Toda felicidade do mundo para vocês!!!", escreveu Ana Hickmann. "Todo amor e proteção do mundo pra vocês! Sejam felizes pra sempre", comentou Maísa. "Maravilhosa!!!!!!!!!! Lindos demais! Que Deus abençoe e proteja essa união ", publicou Romana Novais.