Noivo de Larissa Manoela é ator e já fez novelas famosas

O ator André Luiz Frambach, 26, é o noivo de Larissa Manoela que apoiou a atriz na decisão dela de romper com os pais. Nesta quinta-feira, 17, Silvana Taques, mãe da atriz, confessou ser contra o relacionamento da filha com o global, mas que aceitou a decisão de ambos de morarem juntos. Mas afinal, quem é o rapaz?

Quem é o noivo de Larissa Manoela?

Noivo de Larissa Manoela desde 2022., Luiz Frambach é ator assim como Larissa. O niteroiense começou a carreira no teatro, mas logo conquistou o primeiro papel na televisão no seriado "Por Toda a Minha Vida" (2007), interpretando o cantor Leandro quando criança.

Seguiu trabalhando na Globo, emissora na qual esteve nas novelas "Duas Caras" (2008), "Ciranda de Pedra" (2008), "Passione" (2010), "A Lei do Amor" (2016), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018) e "Éramos Seis" (2019). Seu trabalho mais recente foi na novela "Cara e Coragem" (2022), interpretando Rico.

O artista também já fez dois trabalhos para o cinema, incluindo "Chico Xavier" (2010), além de ter participado da competição "Dancinha dos Famosos", em 2008, e da novela da Record "O Rico e Lázaro" (2017). Antes de namorar a atriz, André Luiz manteve um relacionamento com a influenciadora digital Rafaella Cunha - o namoro acabou após uma traição por parte do ator. Depois, ele namorou as atrizes Duda Reis e Rayssa Bratillieri.

O rapaz se viu no meio da confusão envolvendo Larissa e os pais, que ganhou repercussão na mídia nesta semana. Depois da atriz expor que rompeu com Silvana e Gilberto e os afastou da gestão de sua carreira, a mãe da famosa deu uma entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, e afirmou que não aprova o relacionamento da filha. "Eu tive uma intuição típica de coração de mãe (...) Eu tenho que aceitar a escolha dela. Mas não necessariamente concordar", disse sobre o noivado.

No entanto, o colunista Lucas Pasin, do UOL, ouviu de fontes próximas a atriz que isso não é verdade. No início do relacionamento, os pais de Larissa aprovavam o namoro, e Silvana até chamava o rapaz de 'príncipe'. O apoio que o famoso deu à jovem na decisão de romper com os genitores acabou azedando a relação que antes era amigável.

André Luiz se envolveu em polêmica com os pais de Larissa

Além de Silvana discordar do noivado, André Luiz se envolveu em um outra confusão com os pais de sua amada. Circularam rumores de que Larissa queria dar uma Toyota Hilux para o namorado, mas os sogros do rapaz discordaram da ideia. No entanto, eles teriam sugerido vender o automóvel por um preço abaixo do mercado, o que foi aceito por Frambach.

Entretanto, o noivo de Larissa Manoela teria vendido o veículo pelo preço de tabela e obtido um lucro milionário na transação, o que teria deixado os pais da atriz irritados.

Recentemente, o ator veio à público negar os boatos. André de fato adquiriu o veículo por um valor abaixo do mercado, mas não sabia que a embreagem estava vencida - serviço extremamente caro para ser realizado. "O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra", disse em nota.

Silvana já havia deixado de seguir a filha e o genro no Instagram, o que aumentou os rumores de desentendimento nos últimos meses. Em maio, Larissa anunciou que afastou os pais do controle de sua carreira e que passou a ser sua própria empresária.

