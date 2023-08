Larissa Manoela tem irmãos? Atriz rompeu com os pais

A atriz Larissa Manoela, 22, afastou os pais da gestão de sua carreira após ficar sob tutela por quase duas décadas. A família protagonizou uma série de polêmicas nos últimos meses de 2023, incluindo troca de unfollows no Instagram e acusações de má conduta financeira por parte de Silvana e Gilberto. Mas afinal, a famosa é filha única ou tem irmãos?

Quem são os irmãos de Larissa Manoela?

Larissa Manoela não tem irmãos e é filha única. Muitas pessoas acabam se confundindo já que a atriz interpretou as gêmeas em "Cúmplices de Um Resgate" (2015), novelinha do SBT. No entanto, ela não tem nenhuma irmã e viveu ambas as personagens.

A atriz é filha de Gilberto Elias, 56, e Silvana Taques, 51, que são casados desde 1995. Larissa nasceu cinco anos depois da oficialização da união, em 28 de dezembro de 2000.

Silvana era pedagoga até começar a gerenciar a carreira da filha, que ingressou no mundo artístico com apenas 4 anos de idade. A mãe da atriz deixou a profissão para acompanhar a menina durante as gravações de novelas e trabalhos como modelo, se tornando a empresária da herdeira.

Já Gilberto teve passagens pela área imobiliária e comercial, mas atualmente é empresário e sócio da Dalari Produções e Eventos. O patriarca também se juntou à esposa na gestão da carreira da filha, controlando principalmente a área financeira como foi exposto por Larissa Manoela nos últimos anos.

Em maio, a atriz divulgou uma nota afirmando que a partir daquele momento ela assumiria a gestão de sua carreira após abrir sua própria empresa de gerenciamento, a Mimalissa. O rompimento aconteceu em meio a uma série de rumores que circularam sobre a insatisfação da famosa com a forma com que os pais controlavam sua vida e carreira.

Na mesma época, Silvana deixou de seguir a própria filha no Instagram. Gilberto também postou supostas indiretas para a atriz.

O que aconteceu com o dinheiro da Larissa Manoela?

Larissa Manoela abriu mão de tudo o que ganhou até os 18 anos após o rompimento com os pais. A relação começou a se desgastar nos últimos anos quando Silvana começar a bater de frente com a filha sobre carreira e dinheiro. A atriz teria pedido para que a mãe não desse mais a última palavra em decisões e que não a acompanhasse em todos os trabalhos.

Outro ponto que incomodou Silvana foi o noivado de Larissa com André Luiz Frambach, já que a empresária não queria que a filha casasse no momento, de acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL. O casal passou a tomar decisões próprias, o que deixou a sogra brava - a mãe da atriz também deu unfollow no genro em sua página no Instagram.

Silvana e Gilberto também teriam feito movimentações financeiras sem a autorização e conhecimento da filha, incluindo a venda de uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, por cerca de R$ 5 milhões. Ao Fofocalizando, os empresários afirmaram que o imóvel foi vendido "em comum acordo".

Larissa Manoela quebra o silêncio pela primeira vez em entrevista ao Fantástico. Em um dos trechos, é mostrado um áudio enviado por Larissa ao pai pedindo para que ele fizesse uma transação bancária para ela conseguir pagar um milho, um sorvete e um chá mate na praia. O áudio gerou revolta nas redes sociais, já que Larissa trabalha desde os 4 anos de idade e é milionária, mas não tinha dinheiro para gastos simples.

Outro indício de que a situação não estava boa foi um comentário feito por Frambach em entrevista ao "Vaca Cast" sobre a situação financeira do casal. "Mal a gente não está, porque a gente trabalha desde pequeno, mas não estamos tão bem quanto as pessoas pensam. A gente tá em busca", disse.

