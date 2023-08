Que horas começa o Fantástico hoje, dia de entrevista com Larissa Manoela?

O Fantástico deste domingo, 13, exibe uma entrevista exclusiva com a atriz Larissa Manoela. A famosa conta por que resolveu afastar os pais do gerenciamento de sua carreira e que abriu mão de tudo o que ganhou até os 18 anos. Agora, é ela quem cuida de seus passos profissionais.

Qual o horário do Fantástico hoje?

O Fantástico começa às 20h30, horário de Brasília, logo após o Domingão com Huck. Uma das pautas mais esperadas do programa de hoje é a entrevista com Larissa Manoela, que fala pela primeira vez sobre o rompimento com os pais.

Em maio deste ano, a atriz anunciou que a partir daquele momento ela passou a assumir a gestão da própria carreira depois de passar 18 anos sob a tutela dos pais. Larissa abriu a própria empresa de gerenciamento, a Mimalissa. Dias depois da divulgação do comunicado, o pai da famosa fez uma publicação que os internautas interpretaram como uma indireta para a jovem. "Alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em 3 dias", escreveu.

Na época, já circulavam na web rumores de que Larissa e a mãe, Silvana, estariam brigadas. Isso porque a matriarca deu unfollow no Instagram da própria filha e também parou de seguir o genro, André Luiz Frambach.

O Fantástico divulgou alguns trechos da entrevista com Larissa Manoela, na qual a atriz disse que estava cansada de ouvir tantas mentiras. A famosa também revelou que precisava pedir autorização para fazer qualquer tipo de transação com seu próprio dinheiro. "Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", disse.

Um trecho da entrevista viralizou na web logo após a exibição da chamada na televisão. Foi divulgado um áudio enviado por Larissa para o pai, pedindo que ele transferisse dinheiro para que ela pudesse comprar milho, sorvete e chá mate na praia. Os internautas começaram a comparar a atriz com a cantora americana Britney Spears, que também ficou sob tutela por mais de uma década.

A famosa começou a trabalhar como atriz e modelo quando tinha apenas cinco anos de idade, ficando mais conhecida por interpretar Maria Joaquina em "Carrossel" (2012), novela do SBT. Em 2022, foi contratada pela Globo e protagonizou sua primeira novela das 18h, "Além da Ilusão". A artista também já estrelou alguns filmes teen da Netflix.

Além do papo com Larissa, o programa de hoje exibe mais um episódio da série especial sobre os 50 anos do Fantástico, uma reportagem sobre o que acontece com veículos roubados, uma apresentação da dupla sertaneja Xitãozinho & Xororó, entre outros assuntos.

Como assistir a entrevista de Larissa Manoela?

O jeito convencionar de assistir a entrevista de Larissa Manoela no Fantástico é sintonizando na Globo no horário indicado.

Também é possível acompanhar o programa através do Globoplay, que libera gratuitamente o sinal mediante cadastro.

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, cadastre-se e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: concluído o cadastro, volte para a página inicial e clique em 'agora na TV' na hora que o programa estiver sendo exibido. A transmissão começará em alguns segundos.