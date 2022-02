Adiada por causa da pandemia, Larissa Manoela faz sua estreia na TV Globo agora em 2022. A jovem interpretará o papel principal de Além da Ilusão e assumirá a faixa das 18h. Nos holofotes da televisão e cinema desde pequena, tanto a vida pessoal quanto profissional de Larissa é discutida na mídia há muitos anos. E quem é a mãe de Larissa Manoela na vida real? A atriz não é fruto de um casal de famosos.

Quem é a mãe de Larissa Manoela na vida real?

Silvana Santos é a mãe de Larissa Manoela. A pedagoga completou 50 anos em agosto de 2021 e deu a luz a Larissa Manoela em dezembro de 2000, em Guarapuava, no Paraná, quando tinha 29 anos de idade. Silvana não tem outros filhos.

Em acordo com o marido, a mãe de Larissa Manoela emancipou a garota em 2017, quando ela tinha 16 anos de idade. Na época, Larissa já podia se manter financeiramente e a decisão partiu da atriz junto aos pais, por ser mais fácil burocraticamente para a jovem lidar com os contratos de trabalho.

Polêmica

Em 2021, Larissa Manoela viveu uma polêmica ao lado de sua mãe da vida real. Fãs da famosa apontaram nas redes sociais como Silvana havia parado de seguir a filha no Instagram e apagado todas as imagens que tinha com a jovem na rede social.

Além disso, parte da roupa suja foi lavada em público na época, quando a pedagoga mostrou em vários stories sua insatisfação em uma viagem que fez com a filha para Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Silvana foi questionada sobre quando voltaria ao Brasil com Manoela e a mulher respondeu: “por mim, já teria voltado”.

A pedagoga também foi questionada sobre qual lugar escolheria ir se pudesse e respondeu: “com certeza iria embora”. Outras reclamações rolaram na época, mas o motivo da insatisfação não foi esclarecido para o público.

Um mês depois da polêmica, a dupla já apareceu feliz lado a lado no aniversário de 50 anos de Silvana, realizado em família no restaurante Hannover, localizado em Moema, São Paulo.

Quem é o pai de Larissa Manoela?

O pai de Larissa se chama Gilberto Elias Santos e é consultor no ramo imobiliário. Gilberto é casado com Silvana, a mãe de Larissa Manoela, há quase 28 anos.

Larissa não esconde o quanto admira a união dos pais, em papo com a atriz Thais Fersoza, que tem um canal de entrevistas no Youtube, a jovem falou que Silvana e Gilberto são “muito parceiros” e que pretendo recriar os passos deles quando encontrar a pessoa certa.

Primeira mãe na Globo

Larissa Manoela já ganhou várias mães na ficção, mas seu protagonismo em Além da Ilusão marca também a primeira vez que uma atriz interpretará a mãe da paranaense em uma novela da Globo. Para a missão, foi selecionada a atriz Malu Galli, que interpreta Violeta. Antes, o papel seria de Claudia Raia, que já estava confirmada para viver a mãe das personagens de Manoela na novela, Elisa e Isadora, no entanto, a pandemia do covid-19 causou muitos atrasos na produção, que acabou substituindo alguns membros do elenco.

Na trama da novela, a mãe na ficção de Larissa Manoela é casada com Matias, pai da jovem, e vive em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Ela é herdeira da fazenda do pai, Afonso Camargo (Lima Duarte), localizada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Violeta fica sem chão quando Elisa morre, mas precisa assumir os negócios da família quando o marido perde a sanidade e todos se mudam para o Rio de Janeiro.

Malu Galli tem 50 anos de idade e atua desde a juventude. A famosa estreou nas telinhas como figurante em Que Rei Sou Eu em 1989 e pouco depois, em 1992, conquistou um papel em Anos Rebeldes, ambos projetos na Globo.

Ao passar dos anos, a atriz construiu uma carreira no teatro, cinema e televisão, somando obras conhecidas no currículo, como: Mandrake (2005), A Vida da Gente (2011), Tempos Modernos (2010), Aline (2008 – 2011), Cheias de Charme (2012), Império (2014 – 2015), Sete Vidas (2015), Totalmente Demais (2015 – 2016), Malhação (2017 – 2018), entre outros.

Além da nova novela das 6, Além da Ilusão, os trabalhos mais recentes da atriz foram em Amor de Mãe, em que viveu Maria Lídia Camargo, e As Five (2020).

Conheça a personagem de Malu em Além da Ilusão:

Leia também

Além da Ilusão história: nova novela das 6 será divida em fases