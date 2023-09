Lembra dela? Gloria Groove já fez novela da Record

Antes de se tornar a conhecida drag queen e cantora Gloria Groove, Daniel Garcia, 28 anos, o artista por trás da personagem, já atuou em uma novela da Record em 2006, ao lado do apresentador Marcos Mion. O paulista segue carreira desde a infância, quando começou a participar de concursos de talentos na televisão.

Qual foi a novela que Gloria Groove fez?

A cantora Gloria Groove esteve na novela "Bicho do Mato" (2006) quando tinha apenas 11 anos de idade. Na época, Daniel ainda era conhecido por seu nome de batismo. O ator interpretou Ruyzinho, um garoto que sofria nas mãos da avó Bárbara (Beatriz Segall) e admirava Emílio, vivido por Marcos Mion. O personagem também trazia à tona o tema da obesidade infantil.

O folhetim, de autoria de Cristianne Fridman e Bosco Brasil, foi um grande sucesso de audiência em sua exibição original, batendo recordes e levando a emissora ao segundo lugar no Ibope, atrás apenas da Globo. A trama obteve uma média geral de 14 pontos, ótimos índices para o canal na época.

Essa foi a única participação de Gloria Groove em novelas. Anteriormente, ainda criança, o pequeno Daniel participou do quadro "Jovens Talentos" no Programa Raul Gil, e foi um dos membros do "Balão Mágico".

Em 2016, já sob o nome artístico, Gloria Groove começou a fazer sucesso ao lançar as primeiras músicas. Também foi convidada para ser uma das juradas do programa "Amor e Sexo," sob o comando de Fernanda Lima, na mesma época.

O primeiro álbum da drag, "O Proceder," foi lançado em 2017 e rendeu projeção nacional para a cantora e alguns hits. Entre as faixas mais conhecidas estão "Dona" e "Gloriosa."

Gloria continuou trabalhando na música, consolidando-se como uma das maiores artistas do país. Entre o primeiro e o segundo álbum, lançou singles e EPs, incluindo "ALEGORIA" (2019) e "Affair" (2020), além de fazer parcerias com artistas como Ludmilla, MC Cabelinho e Léo Santana.

O segundo álbum de estúdio da artista foi lançado em 2022, intitulado "Lady Leste," outro grande êxito em sua carreira. "Bonekinha," "A Queda" e "Vermelho" são algumas das faixas mais famosas.

Atualmente, a artista soma mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e outros 5 milhões de seguidores no Instagram. Gloria é uma das mais reconhecidas artistas LGBTQIA+ do país, ao lado de Pabllo Vittar e Jão, e já se apresentou em festivais como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza.

Daniel Garcia é casado com Pedro Luiz, com quem mantém um relacionamento há oito anos. Os dois são bastante reservados em relação à vida pessoal.

Gloria e Mion recriam cena de "Bicho do Mato"

Em julho de 2022, Gloria Groove participou do Caldeirão com Mionf, na Globo, onde a cantora e o apresentador se reencontraram 16 anos depois de terem atuado juntos em Bicho do Mato.

Os dois decidiram recriar uma das cenas do folhetim e até arrumaram um cenário parecido com o da novela para darem vida novamente a Ruy e Emílio. "Essa situação até bugou minha própria cabeça! No sábado, Gloria Groove estará no Caldeirão! Minha ficha de que ela é o Danielzinho que fez a novela comigo só caiu lá no dia da gravação! Dá para ver na introdução do vídeo! Que orgulho de você, Gloria! Que alegria te ver brilhando tanto, tendo o reconhecimento que merece! E sendo quem você quiser ser!", escreveu o apresentador.

Além do trabalho nas telinhas, Daniel Garcia também dublou Justin Bieber no filme "Justin Bieber: Never Say Never" (2011) e Aladdin no live-action da Disney em 2019.